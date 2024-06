Oogdruppels via druppelbril

Een mooie ontwikkeling voor patiënten die moeite hebben met zelf oogdruppels toedienen; het Flevoziekenhuis, Zorggroep Almere en Woonzorg Flevoland zijn half juni gestart met een onderzoek naar het gebruik van de druppelbril in Almere. Deze bril wordt aangeraden bij alle patiënten die nu thuiszorg krijgen voor het toedienen van oogdruppels. De bril is geschikt voor iedereen die het lastig vindt om oogdruppels in het oog aan te brengen. Met de druppelbril kan iemand zelfstandig ogen druppelen, zonder dat hulp van bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige nodig is.

Ogen druppelen zonder hulp

De druppelbril heeft voordelen voor zowel patiënten als voor zorgverleners. In het ziekenhuis worden vaak oogdruppels voorgeschreven voor aandoeningen zoals droge ogen, glaucoom (beschadiging van de oogzenuw) of na een staaroperatie. Het lukt niet iedere patiënt om zelf deze druppels te gebruiken. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld trillende handen. Dan is hulp van de wijkverpleegkundige, een partner of huisgenoot nodig. Met een druppelbril is de patiënt niet meer afhankelijk van anderen. Dit vergroot de autonomie en zelfstandigheid van de patiënt. Wijkverpleegkundigen hebben hierdoor meer tijd om mensen met andere dingen te helpen.

Hoe werkt de druppelbril?

De druppelbril heeft in ieder glas drie gaatjes. In deze gaatjes kan de patiënt het uiteinde van het flesje oogdruppels plaatsen. Door achterover te buigen en in het flesje te knijpen, belanden de druppels netjes in het oog. De bril is geschikt voor verschillende oogdruppels, omdat de gaatjes in de bril verschillende groottes hebben.

Onderzoek

Optometrist Daisy Laan van het Flevoziekenhuis gaat onderzoek doen naar de ervaringen: “We zijn benieuwd hoe patiënten de bril ervaren. Worden ze meer zelfredzaam? En voor welke aandoeningen is de druppelbril geschikt?” Het lijkt erop dat oogdruppelen met de druppelbril duurzamer is. Waardoor minder vaak nieuwe druppelflesjes aangeschaft hoeven te worden.

Alle patiënten uit Almere die nu thuiszorg krijgen voor de druppelbril, kunnen de druppelbril via de wijkverpleegkundige ontvangen. Wilt u zelf starten met de druppelbril? Via uw zorgwinkel of apotheek kunt u de bril ook aanschaffen.

Positief Gezond Almere

De druppelbril is onderdeel van het plan ‘Positief Gezond Almere’ (PGA). Dit is een samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, de gemeente Almere en zorgverzekeraars. Samen zetten zij in op passende zorg op de juiste plek en streven ze naar meer veerkracht, gezondheid en zelfredzaamheid van inwoners. PGA is belangrijke stap om de zorg in Almere de komende jaren verder vorm te geven.

Bron: Flevoziekenhuis