HartKliniek Maastricht opent Syncope Poli

Specialistische zorg voor mensen die regelmatig flauwvallen

HartKliniek heeft een nieuwe polikliniek in Maastricht geopend, gespecialiseerd in de behandeling van syncope, beter bekend als flauwvallen of wegrakingen. Ook met symptomen als onverklaard vallen, duizeligheid en POTS kan men hier terecht. De polikliniek biedt de mogelijkheid een kanteltafeltest uit te voeren, een belangrijk onderzoek om de oorzaak van flauwvallen of soortgelijke klachten sneller en beter te kunnen vaststellen. Hiermee zet HartKliniek een belangrijke stap in het verbeteren van de zorg voor patiënten met syncope.

Diagnose en behandeling van syncope of POTS (Posturale Orthostatische Tachycardie Syndroom)-gerelateerde klachten blijkt een uitdaging binnen het huidige zorgsysteem. Hierdoor blijven patiënten vaak met onduidelijkheid, angst en onzekerheid over de oorzaak en ernst van hun aandoening zitten. Hoewel flauwvallen vaak een onschuldige oorzaak heeft – denk aan reflexgevoeligheid bij lang staan, hitte, hevige emoties et cetera – kan het wijzen op ernstigere gezondheidsproblemen, zoals een hartkwaal. POTS is een relatief nieuw klinisch syndroom waarbij patiënten bij het rechtop komen klachten van met name hartkloppingen ervaren.

Cardioloog Arnaud Aerts en de kanteltafeltest

Kanteltafeltest

Met de opening van de nieuwe Syncope Poli biedt HartKliniek nu gespecialiseerde syncopezorg aan. Patiënten die last hebben van regelmatig flauwvallen of verdenking van POTS kunnen hier terecht – na een verwijzing van de huisarts of het ziekenhuis – om snel meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak, het risico en mogelijke behandelingen van hun klachten. De kanteltafeltest (TiltTest) is een bijzonder onderzoek waarbij de bloeddrukregeling liggend en staand wordt onderzocht. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vaststellen van de oorzaak van het flauwvallen of soortgelijke klachten.

Cardioloog dr. Arnaud Aerts heeft ruim 20 jaar ervaring en is sinds kort gestart bij HartKliniek Maastricht, waar hij zijn expertise in syncope, onverklaard vallen, duizeligheid en POTS-gerelateerde klachten met de kanteltafeltest inzet. Hij legt uit: “Flauwvallen gebeurt vaak onverwachts door een kortdurende storing in de bloeddrukregeling. Het is voor artsen lastig om nadien de oorzaak te achterhalen en te begrijpen. Bij HartKliniek kunnen we met de kanteltafeltest flauwvallen, of soortgelijke klachten, op een gecontroleerde manier onderzoeken om onderliggende gezondheidsproblemen te identificeren. Bovendien helpt deze test mensen om signalen te herkennen die kunnen wijzen op aanstaand flauwvallen. Zo kunnen we hen leren hoe ermee om te gaan.”

Bron: HartKliniek Maastricht