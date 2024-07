Nieuw initiatief gelanceerd om de ontwikkeling van een mRNA- vaccin tegen de menselijke vogelgriep ( H5N1 ) te bevorderen

Array

Vandaag is een nieuw project gelanceerd dat gericht is op het versnellen van de ontwikkeling en toegankelijkheid van kandidaat-vaccins tegen humane vogelgriep (H5N1) messenger RNA (mRNA) voor fabrikanten in lage- en middeninkomenslanden. De Argentijnse fabrikant Sinergium Biotech zal deze inspanning leiden door gebruik te maken van de World Health Organization (WHO) en het Medicines Patent Pool (MPP) mRNA Technology Transfer Programme.

Het mRNA Technology Transfer Programme, gezamenlijk ontwikkeld door WHO en MPP, werd in juli 2021 gelanceerd met als doel om capaciteit op te bouwen in lage- en middeninkomenslanden (LMIC’s) voor de ontwikkeling en productie van mRNA-gebaseerde vaccins. Sinergium Biotech, een partner in het mRNA Technology Transfer Programme, heeft kandidaat-H5N1-vaccins ontwikkeld en streeft ernaar om proof-of-concept vast te stellen in preklinische modellen. Zodra het preklinische datapakket is afgerond, worden de technologie, materialen en expertise gedeeld met andere productiepartners, wat de versnelling van de ontwikkeling van H5N1-vaccinkandidaten bevordert en de inspanningen voor pandemieparaatheid versterkt.

“Dit initiatief illustreert waarom de WHO het mRNA Technology Transfer Programme heeft opgezet: om meer onderzoek, ontwikkeling en productie in lage- en middeninkomenslanden te stimuleren, zodat de wereld beter voorbereid is om effectiever en eerlijker te reageren als de volgende pandemie zich voordoet”, aldus Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO.

“Toen we het mRNA Technology Transfer Programme met de WHO oprichtten, was ons doel om lage- en middeninkomenslanden in staat te stellen ontwikkelingsinspanningen te leiden, samenwerking te bevorderen, middelen te delen en kennis te verspreiden”, aldus Charles Gore, Executive Director van MPP. “Dit project belichaamt onze visie en toont een sterke toewijding aan toekomstige pandemieparaatheid en -respons.”

Vogelgriepvirussen vormen een aanzienlijk risico voor de volksgezondheid vanwege hun wijdverspreide verspreiding onder dieren en hun potentieel om een toekomstige pandemie te veroorzaken. Deze ontwikkeling is een aanvulling op het lopende werk onder het Pandemic Influenza Preparedness Framework om de uitwisseling van influenzavirussen met een potentieel voor een menselijke pandemie te verbeteren en te versterken en de toegang tot vaccins in LMIC’s te vergroten.

“Deze aankondiging onderstreept het belang van niet alleen het geografisch diversifiëren van de innovatie en productie van gezondheidstechnologieën, inclusief het erkennen van de capaciteiten in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, maar ook het belang van vroege planning voor toegang en het delen van kennis en technologieën tijdens de onderzoeks- en ontwikkelingsprocessen”, aldus Dr. Jarbas Barbosa, directeur van de Pan American Health Organization.

Dr. Alejandro Gil, Chief Executive Officer van Sinergium, zei: “De verbeterde capaciteit en paraatheid van Sinergium om onze expertise toe te passen op H5N1 zal een cruciale rol spelen in deze inspanning voor wereldwijde pandemievoorbereiding. Ik wil ook PAHO bedanken die ook instrumenteel is geweest door de sterke steun die het biedt aan regionale fabrikanten in Amerika. We zijn enthousiast om deze uitdaging voor de volksgezondheid aan te pakken en ons R&D-team zal nauw blijven samenwerken met de programma-partners.”

Sinds de oprichting heeft het mRNA Technology Transfer Programme een platform ontwikkeld en geïmplementeerd dat werd gebruikt om de immunogeniciteit, werkzaamheid en veiligheid van een COVID-19-vaccinkandidaat in preklinische diermodellen vast te stellen. Afrigen is het centrum waar het platform werd gecreëerd en gevalideerd en deze technologie wordt nu overgedragen aan productiepartners om het aan te passen en te verbeteren voor andere kritieke ziektedoelen. De vooruitgang die is geboekt door het mRNA Technology Transfer Programme is een essentieel onderdeel van de inspanningen van de WHO en MPP om de beschikbaarheid, toegang en het gebruik van mRNA-vaccins te verbeteren voor een betere vaccingelijkheid wereldwijd.