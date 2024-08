Niet gecategoriseerd

Microben veroveren de volgende extreme omgeving: uw magnetron

Stralingsbestendig microbioom in microgolven lijkt op dat op zonnepanelen

Samenvatting: Onderzoekers hebben voor het eerst de diversiteit van microben in microgolven gemeten . Ze lieten zien dat microgolven een gespecialiseerde gemeenschap van lokaal aangepaste microbiële genera herbergen, die lijkt op die gerapporteerd op keukenoppervlakken en in een ander extreem, sterk bestraald leefgebied: op zonnepanelen. Deze bevinding heeft potentiële biotechnologische toepassingen, in processen die microben vereisen die bestand zijn tegen thermische schokken, straling en uitdroging.

Hoofdtekst: Sinds de industriële revolutie hebben microben met succes het ene na het andere nieuwe type habitat gekoloniseerd: bijvoorbeeld olielozingen op zee, plastic in de oceanen, industriële braakliggende terreinen en zelfs het interieur van het internationale ruimtestation.

Het blijkt echter dat een extreme omgeving die een gespecialiseerde gemeenschap van zeer aangepaste microben herbergt, veel dichter bij huis is: binnen microgolven. Deze bevinding is nu voor het eerst gerapporteerd in een studie in Frontiers in Microbiology door onderzoekers uit Spanje. Het is niet alleen belangrijk vanuit het oogpunt van hygiëne, maar zou ook biotechnologische toepassingen kunnen inspireren – als de stammen die binnen microgolven worden gevonden, goed kunnen worden gebruikt in industriële processen die bijzonder sterke bacteriën vereisen.

” Onze resultaten laten zien dat huishoudelijke magnetrons een meer ‘geantropiseerd’ microbioom hebben, vergelijkbaar met keukenoppervlakken, terwijl laboratoriummagnetrons bacteriën herbergen die beter bestand zijn tegen straling”, aldus Daniel Torrent, een van de auteurs en onderzoeker bij de start-up Darwin Bioprospecting Excellence SL in Paterna, Spanje.

Torrent en collega’s namen monsters van microben in 30 magnetrons: 10 uit keukens van één huishouden, nog eens 10 uit gedeelde huiselijke ruimtes, bijvoorbeeld bedrijfscentra, wetenschappelijke instituten en cafetaria’s, en 10 uit laboratoria voor moleculaire biologie en microbiologie. Het doel achter dit bemonsteringsschema was om te zien of deze microbiële gemeenschappen worden beïnvloed door voedselinteracties en gebruikersgewoonten.

Ze gebruikten twee complementaire methoden om de microbiële diversiteit te inventariseren: next generation sequencing en het kweken van 101 stammen op vijf verschillende media.

Een biodiverse microhabitat bij u thuis

In totaal vonden de onderzoekers 747 verschillende genera binnen 25 bacteriële phyla. De meest voorkomende phyla waren Firmicutes, Actinobacteria en vooral Proteobacteria.

Ze ontdekten dat de samenstelling van de typische microbiële gemeenschap gedeeltelijk overlapt tussen gedeelde huishoudelijke en huishoudelijke magnetrons, terwijl laboratoriummagnetrons behoorlijk verschillen. De diversiteit was het laagst in huishoudelijke magnetrons en het hoogst in laboratoriummagnetrons.

Leden van de geslachten Acinetobacter , Bhargavaea , Brevibacterium, Brevundimonas , Dermacoccus , Klebsiella , Pantoea , Pseudoxanthomonas en Rhizobium werden alleen in huishoudelijke magnetrons aangetroffen, terwijl Arthrobacter , Enterobacter , Janibacter , Methylobacterium , Neobacillus , Nocardioides , Novosphingobium , Paenibacillus , Peribacillus , Planococcus , Rothia , Sporosarcina en Terribacillus alleen in gedeelde huishoudelijke magnetrons werden aangetroffen.

Nonomuraea -bacteriën werden uitsluitend geïsoleerd uit laboratoriummicrogolven. Daar kwamen ook Delftia , Micrococcus , Deinocococcus en een niet-geïdentificeerd geslacht van de stam Cyanobacteria veel voor, in aanzienlijk hogere frequenties dan in huishoudelijke bacteriën.

De auteurs vergeleken de waargenomen diversiteit ook met die in gespecialiseerde habitats die in de literatuur worden gerapporteerd. Zoals verwacht leek het microbioom in microgolven op dat op typische keukenoppervlakken.

” Sommige soorten geslachten die in huishoudelijke magnetrons worden aangetroffen, zoals Klebsiella, Enterococcus en Aeromonas , kunnen een risico vormen voor de gezondheid van de mens. Het is echter belangrijk om op te merken dat de microbiële populatie die in magnetrons wordt aangetroffen, geen uniek of verhoogd risico vormt in vergelijking met andere veelvoorkomende keukenoppervlakken,” aldus Torrent.

Parallelle evolutie

Het was echter ook vergelijkbaar met het microbioom in een industriële habitat: namelijk op zonnepanelen. De auteurs stelden voor dat de constante thermische schok, elektromagnetische straling en uitdroging in zulke sterk bestraalde omgevingen herhaaldelijk heeft geselecteerd op zeer resistente microben, op dezelfde manier als in microgolven.

“Voor zowel het algemene publiek als het laboratoriumpersoneel raden we aan om magnetrons regelmatig te desinfecteren met een verdunde bleekoplossing of een commercieel verkrijgbare desinfecterende spray. Daarnaast is het belangrijk om de binnenoppervlakken na elk gebruik af te vegen met een vochtige doek om eventuele resten te verwijderen en om gemorste vloeistoffen onmiddellijk op te ruimen om de groei van bacteriën te voorkomen,” adviseerde Torrent.

Onderzoeksartikel “The microwave bacteriome: biodiversity of domestic and laboratory microwave ovens” in Frontiers in Microbiology : https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2024.1395751/full