EasyJet schendt VN-verdrag Handicap:

Bestuurder PerSaldo uit vliegtuig gezet vanwege handicap

Array

Onlangs werd Caroline Boerma, bestuurder van Per Saldo, zonder pardon door EasyJet uit een vliegtuig naar Genève gezet. Het excuus? Haar zitpositie zou niet veilig zijn. Ironisch genoeg was ze onderweg naar een VN-hoorzitting over het VN-verdrag Handicap, waar de Nederlandse overheid werd ondervraagd over de rechten van mensen met een beperking, meldt Per Saldo op haar website. Dit voorval laat pijnlijk zien hoe weinig progressie er in Nederland – en Europa – is geboekt sinds de invoering van het verdrag.

Politiek falen en tekortschieten van luchtvaartmaatschappijen

Caroline gaf aan dat ze oncomfortabel zat vanwege beperkte beenruimte, waarop EasyJet besloot haar letterlijk aan de grond te houden. Ondanks haar uitleg dat ze geen speciale hulpmiddelen nodig had, werd haar deelname aan de vlucht geweigerd omdat er een “medische gordel” zou ontbreken – een hulpmiddel dat niet eens bestaat.

Dit incident legt bloot hoe ver wij nog afstaan van een inclusieve samenleving. Het VN-verdrag Handicap, dat Nederland al in 2016 ratificeerde, lijkt tot op heden slechts op papier te bestaan. Mensen met een beperking worden nog altijd dagelijks geconfronteerd met onwetendheid en ontoegankelijke diensten, zelfs wanneer ze strijden voor hun rechten op internationaal niveau. Caroline’s ervaring met EasyJet is slechts één van de vele voorbeelden van hoe luchtvaartmaatschappijen structureel falen om mensen met een handicap gelijkwaardig te behandelen.

VN-verdrag Handicap: Nederland onder vuur

Tijdens de hoorzitting op 15 augustus in Genève stond de Nederlandse overheid ter verantwoording voor het falen om het VN-verdrag effectief uit te voeren. Sinds de ratificatie is de situatie voor mensen met een beperking niet verbeterd – integendeel, er is zelfs sprake van achteruitgang. Caroline kon hierover vanuit eigen ervaring meepraten: “Wat voor de meeste mensen normaal is, zoals reizen, blijft voor mensen met een beperking een uitdaging. Dit incident toont dat de wereld nog steeds niet is ingericht op toegankelijkheid voor iedereen.”

Conclusie

Het incident met Caroline en EasyJet is een schrijnend voorbeeld van hoe het VN-verdrag in de praktijk tekortschiet. Het laat zien dat er nog steeds fundamentele veranderingen nodig zijn in hoe de samenleving – en luchtvaartmaatschappijen in het bijzonder – omgaan met mensen met een beperking. Het is hoog tijd dat politici en bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en daadwerkelijk werk maken van inclusie en toegankelijkheid.

Bron: Per Saldo