Onderzoek naar mogelijke relatie tussen Covid-19 vaccinaties en oversterfte in Nederland: Een statistische analyse

De afgelopen jaren heeft Nederland te maken gehad met een opmerkelijke stijging van oversterfte, wat vragen oproept over de mogelijke oorzaken. Het jaar 2022 markeerde het vierde opeenvolgende jaar van oversterfte, en ook in 2023 blijven sommige maanden boven de verwachte sterftecijfers uitkomen. Dit heeft geleid tot bezorgdheid in de samenleving en onder wetenschappers. Eén van de meest besproken hypothesen is de mogelijke relatie tussen Covid-19 vaccinaties en de oversterfte. Om deze hypothese wetenschappelijk te onderzoeken, dienden Pieter Omtzigt en de Tweede Kamer eind 2021 een unaniem gesteunde motie in voor academisch onderzoek.

Als reactie daarop hebben professor Ronald Meester en dr. Marc Jacobs een diepgaand statistisch onderzoek uitgevoerd om vast te stellen of er een verband bestaat tussen Covid-19 vaccinaties en de oversterfte in Nederland van 2021 tot 2023. De resultaten van dit onderzoek worden cruciaal geacht voor het publieke debat en voor beleidsmakers.

Het doel van het onderzoek

Dit onderzoek heeft als doel om een wetenschappelijke onderbouwing te leveren voor de mogelijke relatie tussen vaccinaties en sterfte door alle oorzaken. Het is van groot belang dat het onderzoek objectief, grondig en transparant wordt uitgevoerd om zowel voor- als tegenstanders van vaccinatie met betrouwbare informatie te kunnen voorzien.

Een belangrijke stap in het onderzoek is het systematisch doorzoeken van bestaande literatuur, preprints, blogs en andere publicaties die het verband tussen vaccinatie en sterfte hebben onderzocht. Vervolgens worden de gebruikte methoden, aannames, beperkingen en data zorgvuldig beoordeeld. Op basis van deze informatie zullen de onderzoekers hun eigen analyses uitvoeren, ondersteund door statistische technieken die rekening houden met factoren zoals verschillende vaccinatiedoses en -typen.

Financiering en activiteiten

Voor de uitvoering van het onderzoek werd een minimumbedrag van €50.000 benodigd, wat inmiddels is opgehaald. Het streven is om dit bedrag op te voeren tot €100.000, wat meer ruimte biedt voor uitgebreidere analyses. Het grootste deel van het budget gaat naar het inhuren van de onderzoekers, met 10% bestemd voor de organisatie en facilitaire kosten.

De kernactiviteiten van het onderzoek zijn:

Het uitvoeren van systematisch literatuuronderzoek.

Het bespreken en analyseren van statistische methoden.

Het beoordelen van de gebruikte datasets.

Het uitvoeren van onafhankelijke analyses om een uitgebreid statistisch beeld te schetsen van de mogelijke verbanden tussen vaccinaties en sterfte.

Verwachte output en uitkomst

Het onderzoek zal resulteren in een rapport dat voor iedereen digitaal beschikbaar zal zijn. De onderzoekers zullen in het rapport de bevindingen van hun analyses presenteren en hopelijk inzicht geven in de mogelijke relatie tussen Covid-19 vaccinaties en de oversterfte. Een cruciale bevinding kan ook zijn dat er geen verband is, wat even waardevol is in dit onderzoek. Het doel is om transparantie te waarborgen en bij te dragen aan een beter geïnformeerd publiek debat.

Impact op het publieke debat

Het publieke debat over vaccinaties is sterk gepolariseerd. Een gebrek aan betrouwbare en transparante data heeft geleid tot verhitte discussies, vaak gebaseerd op meningen in plaats van feiten. Dit heeft zelfs geleid tot verdeeldheid binnen families en gemeenschappen. Dit academisch onderzoek heeft de potentie om deze verdeeldheid te verminderen door te zorgen voor feiten en een wetenschappelijk onderbouwd perspectief. Het biedt niet alleen inzichten voor burgers, maar kan ook de basis vormen voor beleidsbeslissingen en politieke discussies.

Conclusie

Het academisch onderzoek naar een mogelijke relatie tussen Covid-19 vaccinaties en oversterfte is een belangrijk initiatief dat kan bijdragen aan een gezondere publieke discussie. Dankzij de inspanningen van prof. dr. R.W.J. Meester en dr. M. Jacobs, en de donaties die dit onderzoek mogelijk maken, kan Nederland binnenkort beschikken over beter onderbouwde informatie. Transparantie en onafhankelijkheid staan centraal in dit proces, zodat de samenleving zich op een verantwoorde manier kan positioneren in deze complexe kwestie.