Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie rond de VIPP af met het behalen van de doelstellingen A2 en A3 uit het digitale stimuleringsprogramma VIPP.

VIPP A2 en A3 gaat om het deel ‘Patiënt & Informatie’. Het betekent dat Reade via het cliëntportaal mijnReade de persoonlijke informatie van cliënten toont. Op dit moment bekijkt 35% van de cliënten hun gegevens in mijnReade. In een maand zijn dat ruim 2000 cliënten. Cliënten vinden in mijnReade informatie uit hun medisch dossier; zoals hun diagnose, verslagen van behandelingen, correspondentie, medicatie en lab- en radiologie uitslagen. Daarnaast ziet men de contactgegevens, poli(klinische) afspraken, vragenlijsten, informatiefolders en een overzicht van alle functionarissen die hun medisch dossier hebben ingezien in de afgelopen 6 maanden.

Regie bij de cliënt

Marleen Lannoo, projectleider van het VIPP-programma: “Met het behalen van de laatste onderdelen voldoet Reade volledig aan de eisen van VWS. Dit betekent dat we als centrum inmiddels zoveel informatie Duppen met cliënten en de apotheek, dat Reade klaar is voor de toekomst. De basis is gelegd om de digitalisering van zorg verder uit te bouwen”.

Over Reade



Reade biedt en ontwikkelt medische specialistische revalidatiegeneeskunde en reumatologie. Reade heeft twee hoofdvestigingen en een groot aantal netwerklocaties in algemene ziekenhuizen in Amsterdam en omstreken. Ook wordt specialistische zorg aangeboden in diverse scholen voor speciaal onderwijs en gespecialiseerde kinderdagcentra. Door dit netwerk is Reade in staat de juiste zorg dichtbij huis van de cliënt aan te bieden. Reade levert daarnaast een onmisbare bijdrage aan de innovatie van de revalidatiegeneeskunde en reumatologie, en speelt een onderscheidende rol op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. Einddoel is de cliënt in staat te stellen zijn mogelijkheden optimaal te benutten en de best haalbare kwaliteit van leven te bereiken. Reade is ontstaan uit de fusie tussen Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA) en het Jan van Breemeninstituut (JBI), en werkt intensief samen met Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AUmc).

