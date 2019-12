Burgemeester en oogarts geven vuurwerkles aan Rotterdamse jeugd

Burgemeester Aboutaleb heeft vandaag samen met oogarts Tjeerd de Faber van Het Oogziekenhuis Rotterdam vuurwerkles gegeven aan leerlingen van de Koningin Wilhelmina School Rotterdam. Ook deelden ze vuurwerkbrillen uit aan alle aanwezige leerlingen. Ze vragen hiermee aandacht voor het veilig afsteken van vuurwerk en hopen dat oogletsel door vuurwerk bij Rotterdamse kinderen wordt voorkomen.

Voorkómen

De gemeente Rotterdam en Het Oogziekenhuis besteden ieder jaar aandacht aan het voorkomen van vuurwerkletsel, waaronder bij de doelgroep jongeren. In het kader daarvan deelt de gemeente voor het achtste jaar achter elkaar vuurwerkbrillen uit aan alle basisschoolleerlingen in de gemeente Rotterdam.



Tijdens de laatste jaarwisseling zijn 396 slachtoffers* van een vuurwerkongeval behandeld in de bijna negentig spoedeisende hulpafdelingen in Nederland. 132** mensen raakten gewond aan een of beide ogen. Veel van deze slachtoffers waren jongeren. Dit letsel had in de meeste gevallen voorkomen kunnen worden als een vuurwerkbril was gedragen. De jaarwisseling moet een feest zijn en daar hoort oogletsel niet bij. Daarom geven de gemeente en Het Oogziekenhuis voorlichting en worden de vuurwerkbrillen uitgedeeld.

Bewustwording onder ouders

Geen enkel kind onder de 18 jaar in de regio Rotterdam raakte de afgelopen jaren blijvend gewond aan de ogen. Het uitdelen van de brillen in de gemeente en de groeiende bewustwording onder ouders heeft daar een rol in gespeeld.





Vanzelfsprekend als het dragen van een autogordel

Oogarts Tjeerd de Faber maakt zich al jarenlang hard voor een verbod op consumentenvuurwerk, maar zolang er geen verbod is, roept hij iedereen op om een vuurwerkbril op te zetten. “Teveel mensen raken tijdens oud & nieuw gewond aan hun ogen door vuurwerk. Daarom kunnen we niet vaak genoeg benadrukken dat het belangrijk is een vuurwerkbril op te zetten, zowel als je zelf vuurwerk afsteekt als wanneer je ernaar kijkt. Het dragen van een vuurwerkbril moet even vanzelfsprekend worden als het dragen van een autogordel. Vuurwerk is heel mooi om te zien, maar moet niet het laatste zijn dat je ogen zien.”, aldus De Faber.



* Cijfers VeiligheidNL

** Registratie Nederlands Oogheelkundig Gezelschap

Bron: Het Oogziekenhuis Rotterdam