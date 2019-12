SynMed en MedEye zorgen samen voor grootste doorbraak in medicatieveiligheid in 25 jaar

Het Canadese Synergy Medical (SynMed) en het innovatieve Nederlands-IJslandse medtech-bedrijf MedEye gaan samenwerken en introduceren de op kunstmatige intelligentie gebaseerde technologie van MedEye voor het verifiëren van medicatie op de Amerikaanse markt voor langdurige zorg. De combinatie van de oplossingen van deze twee bedrijven betekent de grootste vooruitgang in de medicatieveiligheid sinds het invoeren van het barcodesysteem 25 jaar geleden.

MedEye zorgt ervoor dat het proces van het verifiëren van de medicatie aan het bed wordt geautomatiseerd, wat een enorme tijdwinst oplevert en het aantal fouten drastisch vermindert. SynMed maakt de logistieke processen van zorginstellingen sneller en veiliger door de inzet van geautomatiseerde verpakkingssystemen. De combinatie van de systemen zorgt voor een accurate toediening van medicatie op een zo efficiënt mogelijke manier.

Medicatiefouten met de helft verminderd – tijdwinst van 40%

De meest voorkomende fouten in ziekenhuizen en verpleeghuizen zijn medicatiefouten. Op zich heel begrijpelijk, want bijna elke patiënt krijgt meerdere keren per dag medicatie en een groot deel van het personeel is hierbij betrokken: artsen, verpleegkundigen, apothekers, logistieke medewerkers. Alleen al in Nederland worden, afhankelijk van de definitie, foutenpercentages tussen de 3 en 10 procent gevonden, met jaarlijks 250 tot 400 fatale incidenten tot gevolg.

Vermijdbare medicatiefouten

Onderzoek toonde aan dat jaarlijks 19.000 mensen met spoed in ziekenhuizen worden opgenomen ten gevolge van vermijdbare medicatiefouten. Bijna 7% van deze patiënten overlijdt ten gevolge van deze fouten. MedEye heeft al kunnen laten zien dat minimaal de helft van de fouten wordt voorkomen met behulp van de technologie. Bovendien levert het gebruik van MedEye tot wel 40% tijdwinst op. Door de combinatie met SynMed zullen medewerkers nog minder tijd kwijt zijn aan logistieke handelingen.

Huidige best practices zelfs verbeteren, ook in de Verenigde Staten

Gauti Reynisson, oprichter van MedEye: “De oplossing van MedEye werkt al voor zorginstellingen in Europa. De resultaten laten een enorme afname in medicatiefouten zien en een verhoging van de effiency. Zelfs in instellingen waar al best practices op het gebied van medicatieveiligheid waren geïmplementeerd. Ons bedrijf is ontstaan in Boston, aan de Massachusetts Institute of Technology (MIT). We hebben altijd voor ogen gehad onze technologie in te zetten op de Amerikaanse markt. De zorgprofessionals in de Verenigde Staten worden als een lichtend voorbeeld op het gebied van medicatieveiligheid gezien en ik ben dan ook heel blij dat we hen nu kunnen helpen hun werkwijze nog efficiënter en flink minder foutgevoelig te maken.”

Grootste sprong voorwaarts in 25 jaar

Jean Boutin, president van SynMed: “Wij zijn overtuigd van het combineren van verbeteringen op het gebied van logistiek en de workflow van verpleegkundigen. Zo kunnen zij veiliger en efficiënter werken. Die workflow ziet er sinds de invoering van barcodes op medicatie zo’n 25 jaar geleden nog ongeveer hetzelfde uit. Door de combinatie met MedEye maken we een grote sprong voorwaarts.”

SynMed: Geautomatiseerde doseringssystemen leveren pillendoosjes op maat

Synergy Medical is gevestigd in Longueuil, Quebec (Canada) en ontwerpt, produceert en installeert sinds 2008 geautomatiseerde doseringssystemen voor pillendoosjes waarmee patiënten zich gemakkelijk kunnen houden aan hun medicatieregimes. Synergy Medical heeft bijna 500 systemen geïnstalleerd in Noord-Amerika en in Europa, in onafhankelijke apotheken en in gecentraliseerde productiefaciliteiten voor apotheekketens. De klantenlijst van deze leider in geautomatiseerde dosering bevat al de grootste apotheekketens in de VS: CVS / Omnicare.

MedEye: Technologie als tweede verpleegkundige

MedEye is een door kunstmatige intelligentie aangedreven optisch verificatiesysteem dat nauwkeurig en efficiënt identificeert en registreert dat de juiste medicijnen aan het bed worden toegediend. MedEye is opgericht in 2014 en fungeert als tweede verpleegkundige voor snellere en veiligere verificatie, terwijl tijd en kosten worden bespaard voor ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg.

