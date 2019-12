Vijftien jaar onderzoek naar gezondheid van duizenden Rotterdamse kinderen en hun ouders gebundeld

Boek over impact van 15 jaar bevolkingsonderzoek Generation R

‘Gezond opgroeien. Van een kwetsbare naar een kansrijke start’. Dat is de titel van het boek waarin onderzoekers van het Erasmus MC resultaten presenteren van vijftien jaar onderzoek onder Rotterdamse kinderen en hun ouders. Het eerste exemplaar wordt vandaag door prof. dr. Vincent Jaddoe in bijzijn van enkele ouders en kinderen, overhandigd aan Hugo de Jonge, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De minister stelt vier miljoen euro beschikbaar voor het vervolgonderzoek van Generation R.

Zicht krijgen op de vraag

Het bevolkingsonderzoek Generation R naar de gezondheid van 10.000 kinderen bestaat al meer dan vijftien jaar. In 2001 startten onderzoekers van het Erasmus MC met het onderzoek toen de Rotterdamse moeders net zwanger waren. Doel van het onderzoek is zicht krijgen op de vraag waarom het ene kind zich goed ontwikkelt en het andere kind niet.

Duizenden kinderen doen mee

Al vele jaren doen duizenden kinderen mee van meer dan honderdzestig nationaliteiten. Aan de hand van vele vragenlijsten en vierjaarlijks bezoek van de deelnemers aan het onderzoekscentrum, dat gevestigd is in het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis, doen honderden wetenschappers onderzoek naar factoren die de gezondheid van kinderen op vele manieren beïnvloeden. Dit unieke project trekt al jaren onderzoekers uit de gehele wereld aan. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge schrijft in het voorwoord: “Deze kennis leert ons hoe we kwetsbare gezinnen beter kunnen ondersteunen en hoe we hun omgeving zo kunnen aanpassen dat hun kinderen vaker een kansrijke start krijgen.” De minister stelt hiervoor vier miljoen euro beschikbaar aan Generation R

Van kwetsbare naar kansrijke start

Vincent Jaddoe, hoofd van Generation R: “Het boek ‘Gezond opgroeien. Van een kwetsbare naar een kansrijke start’ geeft een beeld van resultaten die belangrijke impact hebben op toekomstige generaties in Nederland. Wij hopen de deelnemers, beleidsmakers, zorgverleners en andere geïnteresseerden met dit boek een indruk geven van de resultaten, de impact en de mensen achter het onderzoek. Heel blij zijn wij dat de minister vier miljoen euro beschikbaar stelt voor het onderzoek van de komende jaren. Dit geeft ons de kans om de deelnemers te blijven volgen totdat ze 18 jaar worden. En de resultaten te vertalen naar de nieuwe zwangere vrouwen die meedoen aan Generation R Next.”



Jaddoe: “Dankzij Generation R weten we nu dat de eerste fase van het leven cruciaal is voor de ontwikkeling en gezondheid van kinderen in de rest van hun leven. Bijvoorbeeld, dat een gezond gewicht voor vrouwen die zwanger willen worden meer invloed heeft op hun ongeboren kind, dan de toename van het gewicht van moeders tijdens de zwangerschap. Het onderzoek heeft ook geleid tot nieuwe referentiewaarden voor gewichtstoename en groeicurves naar etniciteit. We zijn ook veel te weten gekomen over sociale verschillen in gezondheid en het effect daarvan op bijvoorbeeld bijziendheid en de gezondheid van het gebit bij kinderen. Wij verwachten veel van vervolgprogramma Generation R Next. Dit programma begint al vóór de conceptie en richt zich ook op het ontwikkelen van hulp gericht op de allereerste fase van het leven. Hiermee willen we de kennis die de afgelopen jaren is opgedaan vertalen naar de praktijk.” Stellen met een kinderwens die in Rotterdam wonen kunnen zich aanmelden via: https://generationr.nl/next/

Nauwe samenwerking



Generation R is mogelijk dankzij de nauwe samenwerking tussen Erasmus MC, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Gemeente Rotterdam, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de honderden zorgverleners voor zwangerschap en kind. In het dankwoord bedanken de wetenschappers in het bijzonder de deelnemers, Rotterdamse verloskundigen, gynaecologen, artsen en verpleegkundigen op de Centra voor Jeugd en Gezin. Ook kinderartsen en de verschillende maatschappelijke en wetenschappelijke fondsen worden bedankt voor hun steun voor dit belangrijke project.



Het boek is op te vragen bij Generation R via: info@generationr.nl.

Bron: Erasmus MC