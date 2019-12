Wat een scheidboek

Over leven en liefde voor, tijdens en na een scheiding

Wat een scheidboek is voor iedereen die in scheiding ligt, over zo’n heftig besluit nadenkt of een geliefde heeft die worstelt met de gevolgen. Maaike Olde Olthof is een gescheiden moeder van twee dochters. In een verzameling columns verhaalt ze nuchter, kwetsbaar en met zelfspot over het dagelijkse leven rond de scheiding.

Drama

Een scheiding is een drama waar ook bij gelachen mag worden, vindt Maaike. Zelf had ze weinig behoefte aan tips om meteen over misère heen te stappen of oppervlakkige uitingen van sympathie, maar aan liefde en empathie. Lezen dat je niet de enige bent die door een scheiding gaat. Ervaren dat een ander minstens net zo veel scheid-ellende te slikken heeft. De openhartige columns in Wat een scheidboek zijn ontroerend en herkenbaar. Een deel werd eerder gepubliceerd in Vrouw Magazine.



Maaike Olde Olthof is eindredacteur voor Linda.nl en werkt(e) met plezier voor Vrouw, LINDA. en Women’s Health. Interviews en authentieke verhalen vormen de rode draad in haar werk. Een scheiding, het single ouderschap en liefde na je veertigste; Maaike’s privéleven is één grote inspiratiebron.

Wat een scheidboek | Maaike Olde Olthof | 9789043921961 | € 15,- | 18 februari 2020

Bron: Kosmos Uitgevers