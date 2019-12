Dagbesteding Zorgcentrum Aleida Kramer bakt knieperties voor Voedselbank

De afgelopen dagen was een heerlijke geur van vers gebakken knieperties waar te nemen rondom Zorgcentrum Aleida Kramer in Coevorden.

Cliënten van de Saxenburgh dagbestedingen ’t Bolwerk en De Burgcht, gevestigd in en tegenover het zorgcentrum, zijn druk aan het bakken geweest. Niet voor hen zelf, maar voor de Voedselbank in Coevorden. Een blije meneer Schipper van de Voedselbank kwam de oud-Hollandse lekkernijen dinsdag 17 december ophalen.

Spontaan idee

Knieperties bakken voor de Voedselbank was een spontaan idee van de medewerkers van de dagbesteding en is met veel enthousiasme samen met de cliënten van ’t Bolwerk en De Burgcht opgepakt.

De cliënten van de dagbesteding hadden ter afwisseling van de gangbare activiteiten, een bezigheid waaraan zij samen veel plezier beleefden en waarmee zij andere mensen een klein momentje van geluk hopen te bezorgen.

Dagbesteding

Bron: Saxenburgh