Eén centrale plek voor alle cijfers over hart- en vaatziekten in Nederland

Hartstichting en Nederlandse Hart Registratie bundelen krachten

Cijfers rondom hart- en vaatziekten in Nederland zijn op verschillende plekken te vinden. Onhandig voor onderzoekers, beleidsmakers en medische professionals die hier gebruik van maken. Daarom lanceren de Hartstichting en de Nederlandse Hart Registratie (NHR) de gezamenlijke omgeving www.nederlandsehartregistratie.nl/hartenvaatcijfers. Op deze plek zijn alle betrouwbare data over de (zorg rondom) hart en vaatziekten in Nederland te vinden.

Ieder jaar worden alle nieuwste cijfers over onder andere prevalentie, incidentie en sterfte aan hart- en vaatziekten in Nederland, door de Hartstichting en partners verzorgd. Er wordt gerapporteerd over specifieke ziektebeelden, aantallen patiënten en risicofactoren.

De NHR faciliteert de landelijke registraties van alle complexe cardiologische en cardiochirurgische behandelingen in Nederlandse ziekenhuizen. Door de deelname van alle Nederlandse ziekenhuizen, de hoge mate van compleetheid van gegevens én de uitgebreide kwaliteitscontroles biedt de NHR een schat aan informatie over de behandelingen van hart- en vaatziekten.



Gemak voorop

De data van de Hartstichting en de NHR sluiten goed op elkaar aan en verrijken elkaar. “Daarom lanceren we op 19 december één gezamenlijke omgeving waar al deze data nu en in de toekomst te vinden zijn”, legt Dr. Raymond Wimmers van de Hartstichting uit. “We proberen het hiermee zo makkelijk mogelijk te maken voor iedereen die interesse heeft in hart- en vaatcijfers.”



De Hartstichting en NHR werken bij het verzamelen van gegevens niet alleen samen met ziekenhuizen, maar maken ook gebruik van andere bronnen zoals data van het NIVEL, CBS en DHD. Zo zijn alle beschikbare, relevante data in één omgeving te vinden.



Gebruikersonderzoek

De nieuwe omgeving vormt een vertrekpunt, dat de komende jaren verder doorontwikkeld zal worden. “De Hartstichting en NHR gaan de komende maanden in gesprek met onderzoekers, beleidsmakers en medische professionals over de specifieke wensen en behoeftes voor de nieuwe omgeving”, aldus Dr. Dennis van Veghel, directeur bestuurder van de NHR.

Bron: Hartstichting