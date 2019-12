Ouderen en hun huisdier zo lang mogelijk samen

Hoe mooi zou het zijn als het project Dierenbuddy in 2020 verder kan worden uitgebreid?

Met het project Dierenbuddy biedt de Dierenbescherming hulp aan ouderen en chronisch zieken die niet meer in staat zijn om de volledige zorg voor hun huisdier te dragen. Vrijwilligers wandelen met de hond, verschonen het konijnenhok of gaan met de kat naar de dierenarts. Alles om ervoor te zorgen dat mens en dier zo lang mogelijk van elkaars gezelschap kunnen genieten.



Het spreekt eigenlijk voor zich, maar ook studies wijzen uit dat huisdieren een positief effect hebben op de lichamelijke en mentale gezondheid van mensen. Helaas nemen met het stijgen van de leeftijd vaak de ongemakken toe en wordt in veel gevallen het sociale netwerk kleiner. Door de veranderende zorg in ons land blijven kwetsbare ouderen steeds langer zelfstandig wonen, vaak noodgedwongen. Met als gevolg dat de zorg voor hun dieren in de knel kan komen.



Meer levensgeluk

Dierenbuddy biedt dan hulp. Het project begon twaalf jaar geleden, toen nog kleinschalig, in Utrecht vanuit de gedachte dat de Dierenbescherming een oplossing kan bieden wanneer mensen vanwege ouderdom of ziekte niet meer in staat zijn om de verzorging van hun dier zelfstandig te dragen. Als wij ze samen kunnen laten blijven, bijvoorbeeld door een paar keer per week de kattenbak te verschonen, komt dat het levensgeluk van deze mensen én hun dieren ten goede.



Dierenbuddy’s in het hele land

Er zijn momenteel dierenbuddy’s actief in tien gemeenten, waaronder Rotterdam, Enschede en Amsterdam. Hoe mooi zou het zijn als het project in 2020 verder uitbreiden kan worden? Om dit te realiseren vraagt de Dierenbescherming om steun, o.a. met een hartverwarmende tv-spot.

Hartverwarmende televisiespot voor Dierenbuddy

Om extra aandacht te vragen voor Dierenbuddy maakte Joël Domingos, een jong talent aan de Rockacademie in Tilburg, een rap over het project. Het resulteerde in een televisiespot die de essentie van Dierenbuddy in 60 hartverwarmende seconden laat zien.

Bron: De Dierenbescherming