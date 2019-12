Rechter: verzekeraar moet afbouwmedicatie vergoeden

Zorgverzekeraar VGZ moet afbouwmedicatie van antidepressiva vergoeden als bestaande doseringen tekortschieten. Dat oordeelde de rechter op 19 december in de zaak die de patiëntenvereniging Afbouwmedicatie aanspande om zorgverzekeraar VGZ tot vergoeding te bewegen. De zitting vond op 3 oktober plaats bij de rechtbank van Arnhem.

Afbouwmedicatie

“De uitspraak van de rechter betekent een mijlpaal voor de Vereniging Afbouwmedicatie,” aldus Pauline Dinkelberg, bestuursvoorzitter van de vereniging, “hiermee komt nu hopelijk een einde aan jarenlang getreuzel van de grote zorgverzekeraars.” Zelf heeft Pauline dagelijks te maken met de gevolgen voor patiënten die op een veilige manier proberen van hun antidepressiva af te komen. “Bovenop het vaak zeer emotionele traject van afbouwen kreeg de patiënt steevast ook nog eens de rekening gepresenteerd van de zorgverzekering.”

Afbouwmedicatie helpt de patiënt veilig te stoppen met bijvoorbeeld antidepressiva. De behandeling voorziet in een steeds lagere dosering van het medicijn en is speciaal ontwikkeld om onttrekkingsverschijnselen -van griep tot en met verward of suïcidaal gedrag- te verminderen of te voorkomen.

De uitspraak geeft volgens Dinkelberg de zorgverzekeraars nu de kans een bijdrage te leveren aan het terugdringen van medicijngebruik in Nederland. “Een gezonde zaak, lijkt me, waar we met zijn allen alleen maar beter van kunnen worden.”

Dat de strijd om afbouwmedicatie vergoed te krijgen nu is gestreden, is voorbarig: “We zetten een belangrijke stap voor antidepressiva, maar er is genoeg te doen. Wat dacht u van afbouwmedicatie voor slaapmiddelen, antipsychotica of pijnbestrijdingsmiddelen? Daar is nog een wereld te winnen.”

Bron: Vereniging Afbouwmedicatie