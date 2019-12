Kerst in het ziekenhuis

Kerst is het feest van licht al branden geen echte kaarsjes meer in de kerstboom. Kerst is viert iedereen het liefst met familie en vrienden, een feest van gezelligheid. Tenzij je van de ene op de andere dag in het ziekenhuis belandt. Dan vier je kerst noodgedwongen met vreemden. Kerstmis in het ziekenhuis, het klinkt als dubbele pech. Maar ook in het ziekenhuis is er ruimte gekomen om kerst te vieren. Deze dagen zet zorgpersoneel hun beste beentje voor om hun patiënten ondanks de tegenslag een onvergetelijke kerst te bezorgen. Het zijn dagen waar leven en dood door elkaar lopen, familiebanden weer aangetrokken worden, en zelfs een kerstkind wordt geboren.

Deze kerst is er ook goed nieuws voor verpleegkundigen. Een serie loonsverhogingen voor verpleegkundigen want de leden van de ziekenhuisvereniging zijn akkoord gegaan met de nieuwe ziekenhuis-cao. Nu de vakbonden nog. Vrijdag stemde het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen na een ledenraadpleging in met het cao-akkoord dat op zaterdag 14 december werd gesloten met vakbonden voor 200.000 werknemers die in loondienst zijn bij de ziekenhuizen.