Oma Jo verhuist van haar eenzame etagewoning naar een etalagewoning

Eenzaamheid onder ouderen is een groot probleem. Om dit op confronterende manier onder de aandacht te brengen verhuisde zorgorganisatie Omring een oudere vrouw van haar eenzame etage op 3-hoog naar een gezellige etalage in winkelcentrum ‘De Kroonpassage’ in Den Helder. ‘Zodat ze weer onder de mensen kan zijn’.

Monica Anthonijsz, wijkverpleegkundige bij Omring: “Het is een tendens dat ouderen steeds langer thuis wonen. En daarmee neemt de kans op eenzaamheid aanzienlijk toe. Ouderen voelen zich hierdoor soms onveilig. Het gaat niet alleen om de gezelligheid van een kopje koffie, maar ook om het gevoel dat er iemand naar ze omkijkt. Daar hebben wij als wijkverpleegkundigen een rol in, maar zeker ook de samenleving als geheel”.

Aandacht voor eenzaamheid

Als zorgorganisatie voelt Omring zich verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van ouderen in Noord-Holland. Met het in scene zetten van deze situatie willen we daarom aandacht vragen voor eenzaamheid onder ouderen, en de impact die het heeft op hun leven. In het bestrijden van eenzaamheid hebben we namelijk als gehele samenleving een rol. Daarom doen we een appel aan familie en vrienden uit de omgeving om ouderen ook wat vaker te bezoeken. Uiteraard voor een gezellig praatje. Maar óók om een vinger aan de pols te houden. Zodat -als het nodig is- op tijd professionele zorg kan worden aangehaakt. Ook gebruiken wij het verblijf van Oma Jo in Den Helder om te leren hoe wij als Omring nog beter kunnen bijdragen aan de bestrijding van eenzaamheid.

Hartverwarmende reacties

Oma Jo (zoals we haar noemden) is de afgelopen week een begrip geworden in Den Helder en omstreken. Zij heeft het afgelopen week enorm naar haar zin gehad in haar etalagewoning. Tijdens haar verblijf heeft ze genoten van alle aandacht. En hoe het winkelend publiek verrast, verwelkomend, hartverwarmend maar soms ook afwijzend op haar aanwezigheid reageerde. Ondanks dat ze wist dat het tijdelijk was, had ze er graag nog een paar weken langer willen blijven.

Bron: Zorgorganisatie Omring