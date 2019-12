Inbraakpreventie: voorkom de psychologische impact die een inbraak heeft

‘Eenvoudige maatregelen kunnen al het verschil maken om inbrekers af te schrikken tijdens de feestdagen’

Nederlanders gaan relatief lichtzinnig om met inbraakpreventie. Dat laat onderzoek van Univé zien dat op haar verzoek is verricht door onderzoeksbureau Ispos, om duidelijk te krijgen hoe consumenten denken over inbraakpreventie. Uit de enquête blijkt dat ruim 20% van de respondenten de kans op inbraak zelfs zo klein acht dat het de investeringskosten voor inbraakpreventie niet waard is. ‘Een gewaagde opvatting,’ vindt Robert de Ruiter, commercieel directeur van Univé, die ervoor pleit juist extra alert te zijn tijdens de feestdagen. ‘Toename van het aantal inbraken is tijdens de feestdagen even zeker als een kerstboom en oliebollen.’



Weinig voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen om inbraak te voorkomen liggen bij lang niet iedereen voor de hand. Maar weinig bewoners zetten in op elektronische beveiliging van hun woning: 12% heeft zich verzekerd van cameratoezicht, 10% heeft een alarminstallatie geïnstalleerd en met 9% is de videodeurbel ook geen gewoongoed. 16% vertrouwt op de waakzaamheid van hun hond om inbrekers buiten de deur te houden. 47% gaat uit van de preventieve werking van speciale of extra sloten en een even grote minderheid probeert met aangelaten verlichting inbrekers te weerhouden van hun plannen.





Meer kans op inbraak

Cijfers van het Verbond van Verzekeraars laten zien dat het aantal inbraakclaims in het einde van het jaar aanzienlijk toeneemt. In 2018 nam het aantal meldingen tijdens de beide kerstdagen met zo’n 40% toe ten opzichte van het dagelijks gemiddelde. Voordat het jaar ten einde liep noteerden verzekeraars op oudejaarsdag met een totaal van bijna 400 claims zelfs een stijging van ruim 60%.

70% tot 80% van de inbrekers is een gelegenheidsdader die op pad gaat met een breekijzer of schroevendraaier.



Buren alert, radio aan

Toch kunnen mensen volgens De Ruiter ook zelf het nodige doen. ‘Vraag je buren extra alert te zijn wanneer je het jaar bij vrienden of familie gaat uitzitten. Verstop reservesleutels niet onder voor de hand liggende plekken als bloempotten of deurmatten, vergrendel boven en beneden alle ramen en deuren en houd voor een bewoonde indruk de binnen- en buitenverlichting én de radio aan. Zonder veel moeite kunnen eenvoudige maatregelen echt al het verschil maken. Niet alleen om schade te voorkomen maar ook om psychologische impact die een inbraak heeft op bewoners te beperken.

Gelegenheidsdief

‘Het gebeurt regelmatig dat mensen aan de buitenkant een sleutel in het slot laten zitten. Per ongeluk of omdat ze iemand verwachten terwijl zij net even de deur uit zijn. Een inbreker hoeft alleen de sleutel maar om te draaien en hij is binnen. Ook een raampje dat open staat, verschaft hem gemakkelijk toegang tot de woning. Vaak zal hij in deze situaties eerst even aanbellen. Doet er niemand open, dan slaat hij zijn slag.’

Wanneer slaat een inbreker toe?

‘De favoriete inbraaktijd is aan het eind van de middag en het begin van de avond. Daarom zijn de wintermaanden zo gunstig voor inbrekers. Want dan verraadt een onverlichte woning al gauw dat er niemand thuis is.’ Tip: Laat licht branden als u ’s avonds van huis bent. Bent u een paar dagen weg, vraag dan uw buren om lampen in uw huis aan te doen of regel dat het licht aangaat met een tijdschakelaar.

Staat er iets waarmee ik naar binnen kan klimmen?

‘Ladders, kliko’s, pergola’s en dergelijke maken het de inbreker gemakkelijk om een bovenraampje te bereiken of het balkon op de eerste verdieping.’ Tip: Zet de ladder in de schuur (die op slot is) of veranker hem. Een kliko in een ombouw die op slot kan, is niet voor inbraak te gebruiken. Meer inbraakmethodes vindt u op de website van de politie.

Controleer of ramen en deuren dicht zijn

Tip: Laat nooit een sleutel in het slot zitten. Controleer voor u de deur uit gaat of alle ramen dicht zijn (ook het wc-raampje en bovenlicht). Maak hier een gewoonte van zodat het een automatisme wordt.

Inbrekers kiezen vaak voor achterkant van het huis

‘Een inbreker wil niet gezien worden. Daarom heeft hij vaak een voorkeur voor de achterzijde van de woning. Daar is minder straatverlichting en er lopen minder mensen. Een schutting of heg kan het hem moeilijker maken om in de tuin te komen. Maar als hij daar eenmaal is, zal hij dankzij die omheining moeilijker opgemerkt worden.’

Buitenlamp met bewegingssensor

Tip: Een buitenlamp met bewegingssensor schrikt inbrekers af en attendeert uw buren en wandelaars erop dat er iemand bij u aan de deur staat. Zorg ook voor verlichting aan de achterzijde van de woning.

Krijg ik het slot gemakkelijk open?

‘Er zijn een paar manieren waarop inbrekers een deur in een mum van tijd open kunnen krijgen. Hengelen bijvoorbeeld: met een ijzerdraad via de brievenbus het slot ontgrendelen. Of flipperen: met een hard stuk plastic de dagschoot wegduwen, zodat de deur open gaat. Heeft het slot een plaatje dat aan de buitenkant opengeschroefd kan worden? Ideaal voor inbrekers. Het cilinderslot dat uitsteekt kan dan eenvoudig geforceerd worden. Ook bovenlichten zijn vaak op een zeer eenvoudige manier vergrendeld en kan de inbreker zo open krijgen.

Hengelen en flipperen

Tip: Hengelen en flipperen werken niet bij een deur die op het nachtslot zit. Trek daarom niet alleen de deur achter u dicht, draai hem ook op slot. Maak hier echt een gewoonte van. Tip: zorg voor goede, inbraakwerende sloten. Laat u daarover adviseren. Denk ook aan stevig hang- en sluitwerk bij de ramen.

Zie ik waardevolle spullen liggen?

‘Een inbreker zal bij zijn rondje door de wijk ook bij de huizen naar binnen kijken. Ziet hij iets wat hij goed kan verkopen, dan is zijn interesse gewekt. Zaken als laptops, mobiele telefoons en spelcomputers zijn populair. Is de inbreker eenmaal binnen dan gaat hij ook op zoek naar geld en sieraden.’

Geef gelegenheidsinbrekers geen kans

Tip: Leg geen waardevolle spullen in het zicht. Bewaar kostbaarheden zoals sieraden in een kluis. Die kan een gelegenheidsinbreker niet zomaar meenemen. Bewaar geen contant geld in huis.

Bron: Univé