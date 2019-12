Nederlanders met alleen een collectieve basisverzekering betalen meestal meer premie dan met een individuele polis

Collectief verzekerden met alleen basisverzekering kunnen 61 miljoen euro besparen in 2020

Nederlanders met alleen een collectieve basisverzekering betalen meestal meer premie dan mensen die buiten het collectief zelf een zorgverzekering kiezen. Independer berekende dat de groep mensen met alleen een collectieve basisverzekering in 2020 in totaal 61 miljoen euro kan besparen als ze kiezen voor een goedkoper en vergelijkbaar alternatief. Dat is 22% meer dan de 50 miljoen euro die ze hierdoor in 2019 al konden besparen.

Verlaging collectiviteitskorting



De oorzaak is dat de maximale korting voor collectieve basisverzekeringen in 2020 wordt gehalveerd. Van maximaal 10% naar maximaal 5%. Collectieve basisverzekeringen worden hierdoor duurder en het verschil met een ‘gewone’ basisverzekering wordt groter.

Online verzekering is voordelig alternatief



Reden voor de premieverschillen tussen collectieve basisverzekeringen en ‘gewone’ basisverzekeringen is dat zorgverzekeraars vooral hun traditionelere merken in het collectief zetten en daar korting op geven. Tegelijk bieden grote verzekeraars buiten het collectief goedkopere online labels aan met exact dezelfde dekking. Deze zijn zelfs na aftrek van de collectiviteitskorting voordeliger.

De labels, die niet via een collectief worden aangeboden, zijn voordeliger omdat ze bijvoorbeeld alleen online communiceren met de klant. Inhoudelijk zijn er geen verschillen, de dekking van elke basis zorgverzekering is hetzelfde. Dit is wettelijk zo geregeld.

Minister Bruins verlaagt korting



De halvering van de collectiviteitskorting is een maatregel van Minister Bruins (Medische Zorg). Bijna twee derde van alle Nederlanders (65,3%) heeft op dit moment nog een collectieve zorgverzekering. In de meeste gevallen loopt deze via de werkgever. Van deze groep heeft bijna 11% uitsluitend een basisverzekering zonder aanvullende verzekering (bron: Vektis).

Hardnekkig misverstand: collectief verzekerden denken goedkoper uit te zijn

Uit eerdere onderzoeken van Independer blijkt dat 43% van de collectief verzekerden denkt dat een collectieve zorgverzekering per definitie goedkoper is. Voor 59% van de ondervraagden was de collectiviteitskorting doorslaggevend voor de keuze voor het collectief.

Voor mensen met veel aanvullende wensen kan een collectief de beste optie zijn. Van alle collectief verzekerden met uitsluitend een basisverzekering is 62% zich er niet van bewust dat er goedkopere alternatieven zijn.

Bron: Independer