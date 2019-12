NFU: Overeenkomst Elsevier over open access

NFU, VSNU en NWO hebben een overeenkomst bereikt met Elsevier over open access tot wetenschappelijke publicaties. In een zogeheten memorandum of understanding is vastgelegd dat wetenschappers 100% open access lees- en publicatierechten krijgen.

“Hiermee zijn onze wetenschappelijke publicaties volledig toegankelijk voor iedereen, in het bijzonder onze patiënten, en voor bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties. Dit is een enorme stap voorwaarts,” zegt NFU-bestuurder Hans Romijn.

Onderdeel van de afspraken is (vrijwillige) deelname van instellingen aan pilots voor services. De details hiervan worden de komende maanden uitgewerkt. Het ligt in de bedoeling om voor 1 mei 2020 tot een besluit te komen over een vijfjarige overeenkomst. Vooruitlopend hierop worden al per 1 januari 2020 100% open access publicatie- en leesrechten aangeboden.

Bron: NFU