Onderzoek naar inzet en effect jeugdhulp bij de Huisarts

Wat zijn de opbrengsten van jeugdhulp bij de huisarts? Accare, Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie, Karakter en Molendrift verzamelden gegevens van meer dan 250 huisartsenpraktijken en rond 2.500 cliënten.

Met het onderzoek ‘Jeugdhulp bij de Huisarts’ hebben Accare, Molendrift en Karakter samengewerkt om te leren over functies waarin jeugdhulp wordt ingezet in de huisartsenpraktijk. In het onderzoek registreerden professionals die werken als Praktijk Ondersteuner Huisartsen Jeugd (POH Jeugd), Specialistisch Ondersteuner Huisartsenzorg Jeugd-GGZ (SOH-JGGZ) of Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) geanonimiseerde data over 2439 cliëntentrajecten via een uniform registratiebestand. Ook verzamelden we de successen en knelpunten die betrokkenen (o.a. OJGs, huisartsen, gebiedsteams, gemeenten) zijn tegengekomen, en ervaringen van jeugdigen en ouders.

Bron: Jeugdhulp bij de Huisarts