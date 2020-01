KPN Ventures investeert opnieuw in Sensara

Sensara, leverancier van een slim alarmeringssysteem voor de ouderenzorg, heeft een nieuwe investeringsronde opgehaald bij bestaande investeerders Van Herk Ventures en KPN Ventures. De extra investering van in totaal 4,4 miljoen euro wordt gebruikt voor het versnellen van de groei in de Verenigde Staten.

Sensara sensoren

Sensara heeft sinds de eerste investering van KPN Ventures in 2017 een forse groei gerealiseerd, met name op de Nederlandse markt waar onder andere wordt samengewerkt met KPN. In 2019 is ook de stap gezet naar de Amerikaanse markt. De eerste resultaten van Sensara in de Verenigde Staten zijn hoopgevend en Amerikaanse zorginstellingen zijn positief over de manier waarop en de snelheid waarmee Sensara zorg kan verbeteren. Mede daarom is KPN Ventures overtuigd van het toekomstige potentieel van deze oplossingen in de Verenigde Staten.

Onder meer met extra personeel, de uitbreiding van het partnernetwerk en ondersteunende marketing- en sales activiteiten wil Sensara de groei in de Verenigde Staten versnellen. Daarnaast gebruikt Sensara de investering om de bestaande Sensara producten in één cloud oplossing samen te voegen, waardoor opschalen beter en sneller kan.

Sensara is in 2013 opgericht als spin-off van TNO gericht op het ondersteunen van ouderen met slimme sensortechnologie. Inmiddels biedt Sensara aan meer dan 350 zorgorganisaties wereldwijd oplossingen om de best mogelijke persoonlijke zorg te bieden.

Over KPN Ventures

KPN Ventures is de externe investeringstak van KPN. KPN Ventures richt zich op directe en indirecte (fund-in-fund) investeringen in innovatieve en snelgroeiende Europese technologiebedrijven in de segmenten: Internet of Things, Smart Home, Digital Healthcare, Cyber Security, Video/OTT Services, Cloud Computing, Data/AI en Netwerktechnologie. KPN wil samenwerken en bedrijven ondersteunen in hun groei. KPN Ventures is gevestigd in Rotterdam. Zie voor meer informatie: kpnventures.com.

Bron: KPN