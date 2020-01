Nieuwjaarsochtend: al 21 beschadigde ogen in Het Oogziekenhuis Rotterdam

Tijdens oudejaarsnacht zijn 18 vuurwerkslachtoffers met oogletsel bij Het Oogziekenhuis Rotterdam binnengebracht. De helft van de letsels is dusdanig ernstig dat zij blijvend zijn. Voor de patiënten betekent dit verminderd zicht dan wel ogen die uiteindelijk volledig blind worden en wellicht zelfs verwijderd moeten worden. De meeste letsels zijn veroorzaakt door legaal siervuurwerk. De helft van de slachtoffers was omstander en is geraakt door rondvliegend vuurwerk. Geen van de slachtoffers droeg een vuurwerkbril. Het jongste slachtoffer was 14 jaar oud.



In de ochtend van Nieuwjaarsdag worden de eerste 6 operaties uitgevoerd om de schade aan de ogen te herstellen. Dit aantal loopt nog verder op, aangezien gedurende de eerste dagen van het nieuwe jaar nog slachtoffers uit andere regio’s bij het ziekenhuis binnenkomen.

Stoppen met consumentenvuurwerk



“De letsels van afgelopen jaarwisseling zijn vergelijkbaar aan die van de voorgaande jaren. Daarom toont ook deze jaarwisseling aan dat we moeten stoppen met consumentenvuurwerk.”, aldus oogarts Tjeerd de Faber, die tijdens de nacht de patiënten heeft gezien. “Mijn hele carrière wijd ik aan het verbeteren van het zicht van mensen. Soms zijn meerdere operaties nodig om de patiënt een paar procent meer gezichtsvermogen te geven. Door één klap van een stuk vuurwerk, kan een oog in één keer blind worden. Dat kan toch niet de bedoeling van een feestje zijn? Ik hoop dan ook dat veel mensen na deze nacht het vuurwerkmanifest op www.vuurwerkmanifest.nl ondertekenen.”



Tjeerd de Faber is oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, het gezelschap waarbij alle in Nederland werkzame oogartsen aangesloten zijn.





Landelijke cijfers: vorige jaarwisseling landelijk uiteindelijk 10 blinde ogen



Tijdens deze jaarwisseling registreren oogartsen voor de twaalfde maal het aantal en de ernst van oogletsels veroorzaakt door zelf afgestoken vuurwerk (consumentenvuurwerk). Dit op initiatief van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). De laatste elf jaar zagen de oogartsen in totaal 2.349 patiënten met 2.897 beschadigde ogen: 1.020 ogen liepen blijvende schade op, 189 ogen werden blind waarvan er 76 niet meer te redden waren en zijn verwijderd. Tijdens de vorige jaarwisseling was 42% van de patiënten omstander en stak zelf dus geen vuurwerk af, maar werd wel slachtoffer.





Verbod op consumentenvuurwerk



Gezien het hoge aantal vuurwerkslachtoffers dat ieder jaar weer ontstaat, zijn Het Oogziekenhuis Rotterdam, het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap en nog vele andere organisaties voor een verbod op consumentenvuurwerk en voor het organiseren van professionele vuurwerkshows. Deze organisaties hebben een gezamenlijk manifest ondertekend tegen consumentenvuurwerk. Al meer dan 1.800 organisaties en 84.000 particulieren hebben het manifest inmiddels ondertekend.

Bron: Oogziekenhuis Rotterdam