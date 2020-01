Nuance versnelt toepassing van spraakherkenning in de gezondheidszorg

Nuance lanceert spraakherkenningsplatform Dragon Medical One in Nederland, waardoor artsen tot de helft tijd besparen bij het vastleggen en bijwerken van patiëntendossiers en documentatie.



Nuance Communications brengt zijn cloudgebaseerde spraakherkenningsplatform Dragon® Medical One naar Nederland om de zware documentatieprocessen te vereenvoudigen en te versnellen die professionele zorgverleners elke dag moeten beheren. Dragon Medical One® is het nieuwe spraakherkenningsplatform van Nuance en is de basis voor toekomstige innovaties en oplossingen. Het vervangt bestaande lokale oplossingen van Nuance, waardoor gebruikers kunnen profiteren van alle voordelen van de cloud.

Dragon® Medical One wordt gehost in de cloud en maakt softwareonderhoud bij zorginstellingen overbodig. Bovendien is het mogelijk informatie buiten de vier muren van het ziekenhuis te verzamelen en garandeert het platform directe interoperabiliteit met elektronische medische dossiers. Na installatie openen artsen gewoon de toepassing, kiezen ze de sectie die ze willen documenteren en beginnen ze te spreken. Het elektronische medische dossier wordt meteen bijgewerkt. Dragon® Medical One werkt op computers en smartphones en vormt elk werkstation om tot een potentieel dicteerstation. Spraakherkenning zorgt ook voor een niveau van precisie dat de kwaliteit van klinische documentatie verbetert en helpt bij het verminderen van medische en juridische risico’s die eraan verbonden zijn.

Met 400 miljoen minuten cloudgebaseerde spraakherkenning die jaarlijks wereldwijd nauwkeurig worden verwerkt, introduceert de technologie van Nuance een nieuwe manier om gezondheidsinformatie te documenteren, waarbij bestaande gebruikers medische verslagen tot 45 procent sneller produceren en tot 20 procent meer relevante inhoud vastleggen.

Flexibele oplossingen verbeteren tevredenheid van artsen en ervaringen van patiënten

Dragon® Medical One wordt gehost in de gecertificeerde infrastructuur van Microsoft Azure zodat de lancering wordt ondersteund en de Nederlandse privacyregelgeving beter kan worden nageleefd.

Met Dragon® Medical One in Microsoft Azure hebben klanten geen spraakserver nodig die ruimte inneemt. Nuance kan de flexibele, krachtige spraakherkenningssoftware leveren op verschillende apparaten, waaronder op thin clients en via virtuele werkplekken. Bovendien kan Nuance eenvoudig software-updates uitvoeren, waardoor klanten over de meest recente innovaties van Nuance beschikken en deze direct kunnen gebruiken.

Beschikbaarheid

Dragon Medical One is in Nederland beschikbaar vanaf 18 december 2019.