Plastisch chirurgen: ernst van vuurwerkletsel neemt toe

Vooral jongeren slachtoffer, 10 (gedeeltelijke) handamputaties tijdens jaarwisseling

Plastisch chirurgen hebben tijdens de jaarwisseling 10 (gedeeltelijke) handamputaties uitgevoerd. Het aantal slachtoffers met vuurwerkletsel is tijdens de afgelopen oud-en-nieuwviering niet gestegen, maar de ernst van de letsels neemt toe. Dat concludeert de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) op basis van een onderzoek naar het aantal slachtoffers en de ernst van vuurwerkletsel.

Illegaal vuurwerk grootste boosdoener

Rond de jaarwisseling van 2019-2020 hebben plastisch chirurgen 50 patiënten met letsel door vuurwerk behandeld. De ervaring van afgelopen jaren leert dat het aantal slachtoffers nog tot eind januari flink kan oplopen. Ook deze keer was illegaal vuurwerk weer de grootste boosdoener. Van de 50 letsels is 60 procent het gevolg van een ongeluk met illegaal vuurwerk.

Jonger dan 18 jaar

De helft van de patiënten was jonger dan 18 jaar. Plastisch chirurg Annekatrien van de Kar, verbonden aan het OLVG in Amsterdam, waarschuwt voor het verwoestende werk van met name illegaal vuurwerk als de Cobra 6: “Het letsel is vergelijkbaar met ernstige oorlogswonden. Kinderen kunnen de risico’s niet inschatten, maar kampen wel de rest van hun leven met de gevolgen.”

Plastisch chirurgen uit heel Nederland registreerden de ernstigste gevallen van vuurwerkletsel rond oud en nieuw op de Spoedeisende Hulp. Ze zagen slachtoffers met zeer ernstige handletsels en brandwonden aan de handen en in het gezicht, maar ook met fracturen en weke delen-letsels. In totaal werden 50 patiënten behandeld. In 85 procent van de gevallen had de patiënt het vuurwerk zelf afgestoken.

De overgrote meerderheid van de vuurwerkletsels is het gevolg van (illegaal) knalvuurwerk. In totaal was er sprake van 10 (partiële) handamputaties waarbij 3 of meer vingers moesten worden geamputeerd, waaronder bij diverse minderjarigen. Het jongste slachtoffer (brandwonden) was slechts 3 jaar. Traditiegetrouw was de grote meerderheid van de slachtoffers van het mannelijke geslacht.



NVPC blijft pleiten voor strengere overheidsmaatregelen

Gezien de ernst van vuurwerkletsels blijft de NVPC pleiten voor ingrijpende maatregelen van de overheid. De NVPC ziet dat de gevolgen van vuurwerkletsel nog steeds worden onderschat, terwijl vuurwerkslachtoffers vaak moeten leven met blijvende arbeidsongeschiktheid en chronische pijn. Annekatrien van de Kar stelt namens de NVPC dat de tijd rijp is voor de overheid om door te pakken: “Als het aan de NVPC ligt, verbiedt de overheid het consumentenvuurwerk en wordt alles uit de kast gehaald voor de aanpak van illegaal vuurwerk. De ernst van de letsels voor de individuele patiënt, maar ook de maatschappelijke gevolgen, wegen zwaarder dan de wens van sommige particulieren om zelf vuurwerk af te mogen blijven steken.”

Bron: NVPC