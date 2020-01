9 januari: Dag van Verantwoord Medicijngebruik

Sta vandaag stil bij het gebruik van medicijnen

Medicijnen zijn een groot goed en een noodzakelijk kwaad tegelijk. Iedereen krijgt er in zijn leven mee te maken. Maar de hoeveelheid gebruikte medicijnen stijgt jaar na jaar en een deel daarvan is onnodig duur, onveilig, en schadelijk voor het milieu. Als het gebruik van medicijnen onjuist of niet zinvol is, leidt dat tot vermijdbare ziekenhuisopnames, sterfgevallen, milieuschade en premiestijgingen in de zorg.

Om aan te geven dat het gebruik van geneesmiddelen lang niet zo vanzelfsprekend is als het soms lijkt, heeft het IVM (Instituut Verantwoord Medicijngebruik) de ‘Dag van Verantwoord Medicijngebruik’ in het leven geroepen, die vanaf 2020 jaarlijks op 9 januari zal worden gehouden. Meer dan twintig organisaties in het geneesmiddelenveld hebben hun steun voor die dag uitgesproken. En er zijn vandaag nog tal van andere activiteiten.

Consumentenbond en IVM vragen minister Bruins om aanscherping van de regels bij verkoop zelfzorgmiddelen.

In een gezamenlijke brief roepen het IVM en de Consumentenbond de minister op om de huidige manier van geneesmiddelenverkoop door Albert Heijn (geen balie, geen toezicht, geen begeleiding) tegen het licht te houden. En om de inspectie opdracht te geven een veel helderdere definitie uit te werken van wat verantwoorde zorg is. De huidige manier van verkoop is onvoldoende veilig en zal leiden tot vermijdbare ziekenhuisopnames of erger. De brief aan de minister is als bijlage toegevoegd.

Apothekers in Nederland gaan in gesprek met hun patiënten.

De apothekersorganisatie KNMP heeft onder alle apothekers in Nederland een poster verspreid die patiënten oproept met hun apotheker (of met hun arts) in gesprek te gaan over hun geneesmiddelengebruik onder het motto ‘Sta even stil bij het gebruik van geneesmiddelen’. Zijn er problemen met het gebruik? Zijn alle middelen nog steeds noodzakelijk? Lukt het om therapietrouw te blijven? Dit soort vragen, en andere, zijn welkom.

Themajournaal ‘toekomstige ontwikkelingen in de farmaceutische zorg’. Voor artsen en apothekers verschijnt een speciaal audiovisueel themajournaal over waar de farmaceutische zorg de komende jaren naar toe gaat en welke rol zorgverleners in die veranderende wereld -met veel meer op het individu gerichte gezondheidszorg- kunnen spelen.

Merchandise met een knipoog. Om algemene bewustwording in het verantwoord omgaan met geneesmiddelen te bevorderen, lanceert het IVM kleding met een knipoog die verwijst naar het verantwoord gebruik van medicijnen. Speciaal voor baby’tjes is een rompertje ontworpen, dat wordt aangeprezen door een baby zelf.

Medewerkers van IVM gaan in gesprek met winkelend publiek over het thema verantwoord medicijngebruik

Artsen en apothekers van het IVM gaan in gesprek met winkelend publiek.

Wij willen weten hoe mensen tegen hun geneesmiddelen of medicijngebruik aankijken, waar ze de grootste problemen zien, welke vragen er leven die onvoldoende beantwoord zijn. De persoonlijke ervaringen zullen op beeld gezet worden en kleuren de inmiddels bijna 35.000 patiëntervaringen die zijn opgehaald met het digitale Meldpunt Medicijnen.

Het IVM – 25 jaar

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik is een bureau dat projecten uitvoert, instellingen adviseert en scholing voor zorgverleners ontwikkelt en aanbiedt. Projecten worden meestal gefinancierd uit publieke middelen (m.n. via ministeries). Voor advies en scholing betaalt ‘de markt’. Het IVM is onafhankelijk en deskundig, vooral in het vertalen van haar inhoudelijke expertise naar de praktijk.

De Dag voor Verantwoord Geneesmiddelgebruik is geïnitieerd omdat het nog steeds belangrijk is aandacht te vragen voor verantwoord gebruik van geneesmiddelen. Deze eerste editie hangt samen met het 25-jarig jubileum van het IVM.

