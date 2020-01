Subsidieoproep opengesteld op de ZonMw-website

De subsidieoproep voor Grote Trials Ronde 4 is opengesteld op de ZonMw-website. De deadline voor indienen is 3 maart 2020, om 14.00 uur.

Doel Grote Trials



De Grote Trials Ronde is specifiek bedoeld voor een aantal studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. De resultaten van de studie hebben nationale impact en zijn direct toepasbaar in de dagelijkse klinische praktijk. De implementatie heeft een substantiële impact op gezondheidswinst, kostenbesparingen en/of kwaliteit van zorg.

Het is belangrijk dat het onderwerp van de studie een breed draagvlak heeft bij de betreffende beroepsgroep(en). Om die reden is deelname aan het project in een (te vormen) consortium door alle relevante partijen op nationaal niveau vereist. Door op nationale schaal een samenwerking vorm te geven, biedt dit ook de mogelijkheid een goede infrastructuur op te zetten die voor toekomstige studies vanuit deze samenwerking te gebruiken is. Bij voldoende onderbouwing kan een substantieel deel van de subsidie worden gebruikt voor de benodigde infrastructuur ten behoeve van de beoogde studie en eventuele volgende studies.

Deze ronde is erop gericht vraagstellingen te beantwoorden die een groot en kwalitatief hoogwaardig multicenter onderzoek vereisen. Daarom wordt een ondergrens van 1 miljoen euro gehanteerd voor het totale budget, inclusief eventuele cofinanciering.

Doelmatigheidsvraagstukken uit de praktijk

De commissie en ZonMw zijn van mening dat hier mogelijkheden voor beroepsgroepen liggen om voorstellen in te dienen waarin onder andere vraagstukken uit de dagelijkse praktijk zoals die bijvoorbeeld zijn opgenomen in de kennisagenda’s, kunnen worden opgelost middels een Grote Trial. Harde eindpunten, die voor de patiënt klinisch relevant zijn, zorgen ervoor dat de resultaten duidelijke conclusies opleveren. De nadruk ligt bij deze studies op vraagstellingen waarmee het klinisch handelen wordt onderbouwd, richtlijnen worden aangescherpt, het afbouwen/weglaten van medicatie wordt vastgesteld etc. en niet zozeer op innovatie in design en doelstelling. Binnen deze ronde kan ook gedacht worden aan zorgevaluaties van bestaande behandeling en klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg. Bovenstaande voorbeelden van vraagstukken dienen, conform het kader van de Grote Trials, middels een prospectief, (inter)nationaal multicenter interventie-onderzoek te worden onderzocht.

Consortium

Het vormen van een (nieuw) consortium voor een dergelijk onderzoek vergt tijd en geld. Voor het indienen van het projectidee is het noodzaak een start te hebben gemaakt met de vorming van het consortium, en in het projectidee zelf staat duidelijk beschreven met welke partijen wordt samengewerkt en hoe de samenwerking wordt ingezet. Bij een eventuele uitgewerkte aanvraag is het consortium opgezet, in staat om de studie uit te voeren en zijn afspraken gemaakt over de taak- en budgetverdeling tussen de partijen. De kosten voor dit traject worden (deels) gecompenseerd door de vergoeding van maximaal 10.000 euro waarvoor de geselecteerde projectvoorstellen in aanmerking komen. Daarnaast geeft ZonMw het advies om op de begroting rekening te houden met de opzet van en de samenwerking in een consortium.

Infrastructuur

Een deel van de subsidie kan gebruikt worden voor het opzetten van de benodigde infrastructuur voor het uitvoeren van de voorgestelde studie én van mogelijk toekomstige studies. Hierbij is infrastructuur een breed begrip. Wij denken hierbij aan een structuur waarmee op een efficiënte manier grote studies kunnen worden uitgevoerd. Hierbij kan ook gedacht worden aan een infrastructuur voor het rekruteren van patiënten, voor het verzamelen van data – bij voorkeur zo dicht mogelijk vanuit de praktijk – met minimale administratieve last voor de zorgverleners etc.

Meer informatie

Wanneer u meer wilt weten over de subsidieoproep Grote Trials Ronde 4 of wilt sparren over uw idee, neem dan contact op met Marjo Tieleman, senior programmamanager. Zij staat u graag te woord.

Tel: 070 – 349 54 64 of email: geneesmiddelen@zonmw.nl.

Tijdpad

Deadline indienen projectidee dinsdag 3 maart 2020, 14.00 uur Ontvangst advies commissie eind juni 2020 Strengthening Workshop ut te werken aanvragen Donderdag 2 juli 2020 Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag dinsdag 13 oktober 2020, 14.00 uur Ontvangst commentaar referenten eerste helft november 2020 Deadline indienen wederhoor Donderdag 26 november 2020 Interviews Eerste helft februari 2021 Besluit (afwijzing of (voorgenomen) toewijzing) medio maart 2021 Deadline indienen reactie voorgenomen toewijzing (onder andere revised protocol, eventuele study feasibility) eerste helft mei 2021 Besluit (na voorgenomen toewijzing) medio juni 2021 Uiterlijke startdatum projecten december 2021

Bron: ZonMW