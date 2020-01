Voorstelling The Tree over omgang met psychische kwetsbaarheid wordt hernomen

Van vrijdag 17 januari t/m zaterdag 8 februari is in Frascati The Tree te zien, een theatervoorstelling van regisseur Alexandra Broeder – winnaar Gieskes Strijbis Podiumprijs 2019 – waarin het omgaan met psychische kwetsbaarheid centraal staat. De voorstelling kwam begin 2019 tot stand bij Frascati Producties in nauwe samenwerking met de Bascule, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, en wordt nu wegens succes hernomen.

THE TREE

Alexandra Broeder in coproductie met Frascati Producties i.s.m. de Bascule

vr 17 jan t/m za 8 feb | 20:00 uur | Frascati

Over de voorstelling

Midden in het culturele centrum van Amsterdam heeft een groep meisjes zich teruggetrokken. In een stad die dolgraag onkwetsbaar wil lijken, etaleren zij hun fragiliteit. Samen creëren zij een geheel eigen en magisch universum waarin houvast ontbreekt, waarin een poging tot oogcontact, flarden beweging, muziek en tekst genoeg zijn. Hier hoeft niemand zichzelf uit te leggen.

We zien versluierde blikken, het ongemak in de voeten, de armen als kreupelhout. Hun fysiek houdt het midden tussen een meisje en een mystiek wezen. Op deze manier proberen zij zich vrij te maken van de verwachtingen van de maatschappij. Want die drukken zwaar.

The Tree is een zachte provocatie van destructief gedrag, op de rand van de vulkaan. Toekijken is niet ongevaarlijk, wegkijken des temeer. Betreed deze theatrale installatie als gast en aanschouw hoe een groep jonge vrouwen een nieuwe levensvorm aanneemt.

De voorstelling is geïnspireerd op De Vegetariër (Man Booker International Prize 2016) van de Zuid-Koreaanse schrijfster Han Kang. In deze roman probeert een jonge vrouw te ontsnappen aan haar vleselijke bestaan door een boom te worden. In The Tree wordt dit gegeven samengebracht met ervaringen en materiaal van een groep meisjes die in behandeling zijn (geweest) bij De Bascule.

Over de regisseur

Alexandra Broeder neemt haar publiek mee in een vaak schemerachtige unieke wereld, die zich niet zelden in een geheel eigen dimensie lijkt af te spelen. Vaak zijn de spelers kinderen of jongeren, die het publiek (de volwassenen) deze sinistere, onwennige wereld binnen leiden.

In september 2019 won Alexandra Broeder de Gieskes Strijbis Podiumprijs voor haar werk in het algemeen en de samenwerking die zij is aangegaan met de psychiatrie in het bijzonder.

‘Alexandra Broeder (41) werd door de jury gekozen vanwege haar eigengereide carrièrepad, waarin ze steeds meer aanschurkt tegen de sociaal-maatschappelijke realiteit. ‘Tegen de stroom in volgt zij trouw haar eigen, niet-evidente parcours, onder eigen condities’, schrijft de jury. Broeder werkt sinds 2003 gestaag aan een volstrekt origineel, bevreemdend theatraal oeuvre, van voorstellingen voor volwassenen, die vaak door kinderen of jongeren worden gespeeld.’ de Volkskrant

Samenwerking met de Bascule

The Tree is voortgekomen uit een unieke samenwerking met de Bascule, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en past binnen de nieuwe programmalijn De (on)vertelde stad waarmee Frascati zich richt op de ontwikkeling van theater over de stad, mét de stad.

Een eerste samenwerking tussen Alexandra Broeder en de Bascule resulteerde in 2018 in The Well, een theatervoorstelling over het verglijden naar een andere, duistere wereld, gebaseerd op het werk van Haruki Murakami.

Bron: Frascati