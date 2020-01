Nederlandse onderzoeker van het Erasmus MC onder winnaars Bayer onderzoeksprijs

Bayer heeft de 12 onderzoekers bekendgemaakt die elk een beurs van 50.000 dollar ontvangen in het kader van het 2019 Global Ophthalmology Awards Program (GOAP) als ondersteuning voor hun innovatieve onderzoek. Magda Meester-Smoor van het Erasmus MC is een van de 12 begunstigden. Met deze nieuwe beurzen voor 2019 komt het totaalbedrag dat wereldwijd sinds het begin van het programma aan experts en toekomstige leiders is toegekend op 4 miljoen dollar.

De ontvangers van de beurzen worden zorgvuldig geselecteerd door een onafhankelijk panel van internationale oogheelkundige experts op basis van de kwaliteit en het innovatieve karakter van de ingediende onderzoeksvoorstellen. De beurzen werden toegekend aan onderzoekers uit 10 verschillende landen en GOAP is daarom een werkelijk internationaal initiatief ter ondersteuning van oogheelkundig onderzoek over de hele wereld. De ontvangers van het programma voor 2019 zijn:

Enrico Borrelli, San Raffaele Scientific Institute, Italië

Elodie Bousquet, INSERM, Frankrijk

Xitiz Chamling, Wilmer Eye Institute, Johns Hopkins University, VS

Melissa Kaye Jones, University of California San Diego, VS

Magda Meester-Smoor, Erasmus MC, Nederland

Tomohiro Niizawa, Wilmer Eye Institute, Johns Hopkins University, VS

Mali Okada, University of Melbourne, Australië

Matthew Patrick Simunovic, University of Sydney, Australië

Ranju Kharel Situala, Tribhuvan University, Nepal

Eri Takahashi, Kumamoto University, Japan

Rwituja Thomas, Narayana Nethralaya Eye Institute, India

Timothy Yap, Imperial College London, VK

Dit jaar werden 115 aanvragen ontvangen en uit deze voorstellen heeft het onafhankelijke Grants Review and Awards Committee (GRAC) 40 kandidaten verzocht een volledig voorstel te ontwikkelen. Uit deze 40 kandidaten zijn 12 begunstigden gekozen. Sinds het begin van het programma heeft het GOAP 82 onderzoekers in staat gesteld hun initiatieven op het gebied van de oogheelkunde uit te voeren.

Een eerdere ontvanger voor 2014, Ajay Kuriyan, Bascom Palmer Eye Institute, University of Miami in de VS, onderkent het belang van het programma: “De GOAP-beurs heeft een cruciale rol gespeeld bij de start van mijn wetenschappelijke carrière. Het onderzoek dat ermee werd gefinancieerd, heeft tot tal van andere beurzen en onderzoeken geleid.”

Naar aanleiding van de toekenning van haar beurs voor 2019 zei Mali Okada uit Australië: “Bedankt voor het geweldige nieuws en voor de ondersteuning van ons team bij ons onderzoek! Ik wil het Grants Review and Awards Committee bedanken voor de tijd die ze hebben besteed aan het beoordelen van ons voorstel en Bayer voor hun niet-aflatende ondersteuning van het onderzoekswerk van jonge klinische wetenschappers.”

We kijken uit naar de voortgang van hun projecten in de komende maanden en jaren en hoe deze onderzoeksinitiatieven het verschil gaan maken op het gebied van de oogheelkunde. #GOAP19 #ophtalmology

Het indienen van aanvragen bij het GOAP wordt het hele jaar door aangemoedigd. De volgende deadline voor het indienen van Letters of Intent (LOI) is 31 januari 2020.

Over GOAP

Het Global Ophthalmology Awards Program (GOAP) is een initiatief van Bayer gericht op de financiering van onderzoeksinitiatieven om de wetenschappelijke kennis op het gebied van netvliesaandoeningen uit te breiden. Het programma stelt oogartsen door middel van onderzoeks- en opleidingsbeurzen in staat om vaardigheden te ontwikkelen en het ondersteunt innovatieve onderzoekers, hetgeen uiteindelijk leidt tot betere behandelresultaten en een betere levenskwaliteit voor de patiënten.

Sinds 2012 werden 780 aanvragen uit 59 landen ontvangen, en heeft Bayer 82 beurzen toegekend voor een totaalbedrag van 4 miljoen dollar, ter ondersteuning van uiteenlopende innovatieve onderzoeksprojecten op het gebied van de oogheelkunde.

Award-categorieën

Er zijn twee award-categorieën:

De Fellowship/Training Award is een begeleide beurs om de ontwikkeling van onderzoek en klinische expertise mogelijk te maken. Deze beurs wordt toegekend aan aanvragers die een oogheelkundige opleiding hebben afgerond en die aan een onderzoeksproject willen werken als onderdeel van hun verdere opleiding als netvliesspecialist.

is een begeleide beurs om de ontwikkeling van onderzoek en klinische expertise mogelijk te maken. Deze beurs wordt toegekend aan aanvragers die een oogheelkundige opleiding hebben afgerond en die aan een onderzoeksproject willen werken als onderdeel van hun verdere opleiding als netvliesspecialist. De Research Award is een 1-jarige beurs ter ondersteuning van klinische projecten en/of fundamenteel onderzoek naar netvliesaandoeningen, inclusief diagnose en beoordeling, chirurgie, levenskwaliteit, werkingsmechanismen, nieuwe therapeutische benaderingen en pathologie.

Beoordelingsproces

Om te zorgen voor volledig onafhankelijke beoordeling van aanvragen en financieringsbeslissingen heeft Bayer een groep vooraanstaande oogheelkundige professionals benoemd die het Grants Review and Awards Committee (GRAC) vormt. Dit onafhankelijke orgaan bewaakt het aanvraagproces en is verantwoordelijk voor beoordeling van alle aanvragen en voor hun rangschikking op basis van verdienste, innovatie en impact, en de klinische en wetenschappelijke omgeving van de aanvrager.

Het voorzitterschap van het GRAC wordt gedeeld door de vooraanstaande retina-specialisten dr. Jennifer Arnold (Australië) en professor Quan Dong Nguyen (VS). Daarnaast maken ook andere vooraanstaande internationale oogheelkundige specialisten deel uit van de groep. In 2019 waren dit: professor Francesco Bandello (Italië), professor Francine Behar-Cohen (Frankrijk), dr. Patricia A. D’Amore (VS), dhr. Phil Hykin (VK), dr. Peter Kertes (Canada), dr. William Li (VS), professor Xiaorong Li (China), professor Masahito Ohji (Japan), professor Calvin C. P. Pang (Hongkong), professor Daniel Pauleikhoff (Duitsland) en dr. Francisco Rodríguez (Colombia).

Bron: Bayer