Zorgdossier bron van frustratie: vaak opnieuw inloggen met stip op één

Voor zorgverleners die werkzaam zijn in de jeugd-, gehandicapten-, ouderen-, thuis-, en de geestelijke gezondheidszorg brengt het zorgdossier nog steeds een grote administratieve last met zich mee. De grootste frustratie tijdens het bijwerken van het zorgdossier is het vaak opnieuw moeten inloggen (37%), gevolgd door het moeten werken in veel verschillende systemen (26%). Dit leidt ertoe dat 45 procent van de zorgverleners tussen de 30 en 90 minuten per dag kwijt is aan het bijwerken van zorgdossiers. Dit blijkt uit onderzoek van Ictivity, IT-dienstverlener gespecialiseerd in managed services, IT-adoptie en online werkplekken. Aan het onderzoek hebben ruim 500 medewerkers deelgenomen die werkzaam zijn binnen Nederlandse zorginstellingen.





Figuur 1: De grootste frustraties tijdens het bijwerken van het zorgdossier







Van papier tot digitaal zorgdossier



Hoewel de digitalisering in alle facetten van de maatschappij doordringt, blijkt nog lang niet iedere zorgverlener het zorgdossier volledig digitaal bij te houden. Nog geen twee derde (64%) geeft aan alleen in een digitale variant te werken. In 2017 was dit 62 procent. Van verandering is dus nagenoeg geen sprake. Een vijfde (21%) werkt het zorgdossier eerst bij op papier, om de gegevens vervolgens digitaal in te voeren. Direct registreren aan de bron (online) zou volgens 42 procent echter een tijdsbesparing opleveren. Een zorgverlener uit de gehandicaptenzorg reageert: “Als ik alles digitaal kan doen, heb ik meer tijd voor de zorgvrager en kunnen mijn collega’s meteen de informatie lezen die ik heb opgeschreven. Dan komen mijn collega’s voorbereid op de situatie het huis binnen.”



Wilbert van Beek, commercieel directeur bij Ictivity: “Het zorgdossier speelt een ontzettend belangrijke rol in de communicatie tussen zorgverleners. Het omvat alle behandelgegevens die van belang zijn voor de zorgverlening van een cliënt. Het is daarom cruciaal dat de manier waarop deze gegevens verwerkt worden zo eenvoudig en veilig mogelijk is. Dat nog niet alle zorgverleners volledig digitaal werken, vergroot de kans op interpretatiefouten en maakt het delen van informatie met andere zorgverleners moeilijker. Het vergt tevens kostbare tijd die niet aan de cliënt besteed kan worden. Het is tijd om stappen te zetten richting een uniforme werkwijze en standaardisering van digitale informatie-uitwisseling.”









Over het onderzoek



Ictivity heeft 523 zorgmedewerkers aan de tand gevoeld over ICT, digitale vooruitgang en administratieve handelingen. Nederlanders die werkzaam zijn in jeugd-, gehandicapten-, ouderen-, thuis-, en de geestelijke gezondheidszorg zijn door een onafhankelijk onderzoeksbureau ondervraagd. Daarnaast zijn de zorgmedewerkers om persoonlijke toelichting gevraagd om het gevoel achter de cijfers beter over te brengen en de stem van de zorgmedewerker luider te laten klinken.

Bron: Ictivity