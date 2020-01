Met checkjevlekje.nl wil Huidfonds mensen bewust maken van veranderingen van de huid

Op checkjevlekje.nl kun je in een paar stappen de vlekjes op je huid checken. Deze check, die ook een educatieve tool is, geeft je inzicht in en informatie over de verschillende soorten vlekjes die je kunt hebben. Het Huidfonds wil hiermee bereiken dat mensen zich meer bewust worden van veranderingen van hun huid en hiermee eerder naar hun huisarts stappen.

Check je vlekje

Het is winter en de huid wordt bedekt met een warme laag kleding. Hierdoor vallen mogelijke vlekjes op de huid minder op. Veel mensen krijgen in de loop van hun leven vlekjes op hun huid. Vlekjes zijn er in alle soorten en maten en zijn vaak onschuldig. Soms zijn vlekjes echter minder onschuldig en is het (een voorstadium van) huidkanker. Dermatoloog Marc Nahuys: “Hoe eerder huidkanker ontdekt wordt, hoe beter de vooruitzichten zijn. Deze check zou kunnen helpen om onderscheid te maken tussen onschuldige en verdachte vlekken op de huid. Maak altijd een afspraak bij je huisarts wanneer je je zorgen maakt over een vlekje. Dit is vooral belangrijk als het gaat om veranderingen.”

Huidkanker in Nederland

De meest voorkomende vorm van kanker in Nederland is huidkanker en helaas neemt het aantal mensen met huidkanker toe. Jaarlijks wordt bij bijna 70.000 mensen huidkanker ontdekt en dit aantal zal naar verwachting verder toenemen[1]. Huidkanker kan in verschillende vormen voorkomen. Hoe eerder huidkanker ontdekt wordt, hoe groter de kans is om te genezen.

Huidkanker voorkomen

Bij een verdacht vlekje op je huid is het belangrijk om actie te ondernemen en naar de huisarts te gaan, maar het is natuurlijk veel beter om huidkanker te voorkomen. Dermatoloog Marc Nahuys: “Huidkanker ontstaat heel vaak door onbeschermde en overmatige blootstelling aan de zon. Door je huid goed te beschermen wanneer je de zon in gaat kun je schade door UV-straling zo veel mogelijk voorkomen. Dit verkleint de kans op huidkanker. Bescherm je huid dus goed met zonnebrandcrème met een hoge factor (SPF). Ook kan UV-werende kleding en een pet of hoed je beschermen wanneer de zonkracht het hoogst is. Dit is in de zomer tussen 11.00 en 15.00 uur. Bescherm je ogen met een zonnebril.”

Check jouw huid op checkjevlekje.nl

Bron: Huidfonds