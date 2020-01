Hardlopen en wandelen tegen depressie op Blue Monday

Op 20 januari 2020 is het weer Blue Monday, de zogenaamd meest deprimerende dag van het jaar. Na de twee voorgaande successen zullen er ook dit jaar weer MIND Blue Monday Runs zijn op verschillende locaties in het land!

Iedereen kan meedoen



Iedereen kan meedoen en een eigen hardloopgroep om zich heen verzamelen. De hardloopevenementen, die kunnen variëren van 1 tot tientallen personen, gaan niet om het winnen, maar om het samen aandacht besteden aan depressie en wat dit voor impact op mensen en hun omgeving kan hebben.

Waarom rennen?

Ten eerste voor onszelf! Verschillende onderzoeken hebben bewezen dat rennen (en bewegen in het algemeen) depressieve klachten kan verminderen. Er is hier niet voor niets een speciale therapievorm voor: ‘running therapy’.

Naast het aandacht vragen voor depressie, gaan we met deze actie geld ophalen om psychische problemen te voorkomen bij jongeren. Dit doen we o.a. door de inzet van de MIND Young Studio. De jongeren van de studio gaan met de opbrengst van de MIND Blue Monday Run extra social media campagnes maken om jongeren voor te lichten over depressie.

Wat kun jij doen?



Er zijn meerdere opties: Loop mee of organiseer je eigen run. Liever wandelen? Er staan ook walks onderaan de lijst.

Meelopen



Natuurlijk kun je lekker zelf mee rennen of wandelen. Inschrijven is gratis en kan via de links hieronder in:

MIND Blue Monday Walk in:

MIND Blue Monday Run organiseren

Lijkt het jou leuk de MIND Blue Monday Run (of walk) te organiseren in jouw woonplaats? Start een teamactie! Klik op ‘schrijf je in‘ en kies voor de optie ‘Team’.

Als teamcaptain ben je verantwoordelijk voor de organisatie van de specifieke run waaraan jij meedoet. MIND heeft een faciliterende rol, waarbij we onder andere het contact leggen tussen alle deelnemers en teamcaptains en het evenement promoten.

