VISSen in zorg en welzijn

Mensgerichte vernieuwing en innovatie

De markt voor zorg en welzijn is voortdurend in beweging en de zorgvraag neemt toe. De vraag naar personeel stijgt. Inspelen op de ontwikkelingen betekent meebewegen, ofwel innoveren of vernieuwen. Dat vraagt tijd en inspanning van het management én van de medewerkers. En dat terwijl iedereen het al zo druk heeft, er veel vacatures zijn en er nu al veel verloop is.

Wat motiveert mensen

Hoe kun je als organisatie personeel behouden en tegelijkertijd cliëntgericht vernieuwen en veranderen. Het boek gaat daartoe terug naar de basis: wat motiveert mensen om in de zorg te willen werken of te blijven werken?

Het antwoord is een organisatie die zich beweegt als een school VISSen waarin medewerkers zich als een vis in het water voelen. Niet de organisatie zelf – de structuren, systemen, regels en procedures – staan centraal, maar het draait om cliënt en medewerkers. Dat vraagt om samenwerking, intern en extern.

Dit boek geeft handvatten om mensgericht te vernieuwen en illustreert deze met vele voorbeelden. Het doel is cliëntgerichte en betaalbare zorg.

Boekoverhandiging en inspiratiesessie

Op 20 januari a.s. wordt het eerste boek overhandigd aan Erik Gerritsen, secretaris generaal van VWS. Tevens vindt er een interactieve inspiratiesessie plaats over behoud van personeel.

Auteur Anne Loeke van Erven verzorgt op 4 februari een bijeenkomst over dit onderwerp. Hoe voorkom je ongewenst verloop? Wat doe je om personeel te behouden? Tijdens de interactieve workshop wordt er stilgestaan bij antwoorden op deze vragen. Doel is dat je inspiratie opdoet, zodat je ongewenst verloop in jouw organisatie zoveel mogelijk kunt voorkomen.

Bron: Uitgeverij SWP