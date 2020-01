Een vleugje natuur in de dagbehandelkamer Oncologie & Hematologie

Het verschil is groot in de dagbehandelkamer van de afdeling Oncologie & Hematologie in het Maasstad Ziekenhuis. De ruimte is de afgelopen maanden van een klinische en steriele omgeving omgetoverd tot een natuurlijk ogende plek die patiënten uitnodigt om tijdens de behandeling even weg te dromen.

Midden in de ruimte staan grote, opvallende lichtbakken met foto’s van bananenplanten, de kasten zijn bruin en op de wanden staan afbeeldingen uit de natuur. Rond de behandelstoelen kunnen patiënten de felheid van het licht, de gordijnen en de behandelstoel naar eigen voorkeur aanpassen. Ook de receptie en twee patiëntenkamers zijn tijdens de verbouwing vernieuwd en voorzien van een vleugje natuur.

Ontwerpwedstrijd Willem de Kooning Academie



Het ontwerp van de vernieuwde dagbehandelkamer is tot stand gekomen in samenwerking met de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Studenten konden meedoen aan een ontwerpwedstrijd. Het winnende ontwerp is de basis geweest voor de metamorfose van de dagbehandelkamer.

Patiënten denken mee

Ook aan patiënten is vooraf gevraagd wat zij zouden willen veranderen aan de oude behandelkamer, zodat hun wensen in de nieuwe kamer terug zouden komen. “Zo hebben meerdere patiënten een bijdrage geleverd aan het uiteindelijke ontwerp”, legt Sandra van Gaal van de afdeling Oncologie & Hematologie uit. “Ik ben super trots op het resultaat dat we als team samen de patiënten hebben gerealiseerd.”

Helende omgeving

De ruimtes zijn aangepast volgens het ‘healing environment’ principe. Dat betekent dat de inrichting van een behandelruimte ervoor kan zorgen dat patiënten zich meer op hun gemak voelen en dat kan de behandeling op een positieve manier ondersteunen. “De afdeling voelt nu meer als een huiskamer en minder als een ziekenhuis”, vertelt Sandra van Gaal. “De patiënten vinden het prachtig. Daarnaast is het ook een prettigere werkplek geworden voor de verpleegkundigen.”

Officiële opening



De dagbehandelkamer is mede mogelijk gemaakt door Stichting Roparun en het Dr. C.J.Vaillantfonds. De officiële opening is op donderdag 16 januari.

