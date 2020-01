Patiëntenportaal ‘mijnAnna’ live

Vanaf maandag 20 januari hebben alle patiënten van het St. Anna Ziekenhuis toegang tot hun medische gegevens via mijnAnna. Via www.mijnanna.nl kunnen patiënten toegang aanvragen tot het portaal. Ook in de welkomsthal van het ziekenhuis en telefonisch (040 – 265 4747) biedt het ziekenhuis hulp bij het veilig inloggen op mijnAnna.

In de welkomsthal bekijkt Jo Roelofs, 66 jaar uit Budel, mijnAnna voor de eerste keer met behulp van werkstudent Nathalie van de Laar. Dhr. Roelofs: “Ze heeft me net laten zien hoe het werkt en waar ik mijn uitslagen en verslagen kan terugvinden. Dat vind ik heel handig want dan kan ik het thuis nog eens rustig nalezen en laten zien.” Op mijnAnna vinden patiënten ook alle geplande afspraken terug en op termijn een vragenlijst ter voorbereiding op een eventuele operatie. De komende maanden wordt mijnAnna nog verder uitgebreid en wordt het bijvoorbeeld ook mogelijk om herhaalrecepten aan te vragen en online (vervolg) afspraken te plannen.

mijnAnna

Het St. Anna Ziekenhuis bouwde mijnAnna in samenwerking met het gezondheidsplatform Engage van leverancier Philips VitalHealth. Paul de Roij, projectleider mijnAnna: “Wij zijn één van de eerste ziekenhuizen die Engage gaan gebruiken als patiëntenportaal, op termijn volgen er meer zorgaanbieders. Hierdoor heeft een patiënt via één inlog toegang tot medische informatie van alle aangesloten zorgaanbieders.

Jo Roelofs: “Handig mijnAnna want ik kan het nu ook thuis laten zien.”

Wilt u ook een kijkje nemen op mijnAnna? Ga dan naar www.mijnanna.nl en vraag uw inloggegevens aan. U vindt hier ook een video met meer uitleg over de werking van mijnAnna.

Bron: St. Anna Zorggroep