Desirée neemt stokje over van RvB tijdens JINC Baas van Morgen

Binnen het Spaarne Gasthuis produceren we afval. Heel veel afval. Afval moet gereduceerd en gescheiden worden. Maar dan moeten medewerkers van het ziekenhuis hier wel instructie voor krijgen. Hoe doe je dat op een leuke en aantrekkelijke manier?

JINC Baas van Morgen 2018



Op donderdag 23 januari neemt een leerling van het Hoofdvaart College in Hoofddorp voor een dag het stokje over van Ivo van Schaik, voorzitter raad van bestuur van het Spaarne Gasthuis. Desirée (14) gaat meedenken over hoe een afvalscheidingsstation eruit moet komen te zien en hiervoor een ontwerp maken. Dit doet zij in het kader van JINC Baas van Morgen.

Zo’n 350 kinderen nemen op 23 januari het bedrijfsleven van Nederland over. Zij zullen ervaren hoe het is om een bedrijf te leiden door een dag het werk over te nemen van de baas. De jongeren leggen waardevolle contacten in het bedrijfsleven, ervaren van dichtbij hoe een bedrijf werkt en laten de wereld zien hoe belangrijk het is om te investeren in ál het talent van de toekomst.

Annemiek Heiligers, recruiter in het Spaarne Gasthuis: “Het is de 6e keer dat het Spaarne Gasthuis meedoet aan JINC Baas van Morgen. Wij hopen de kinderen hiermee een boost in hun zelfvertrouwen te geven. Hoe te gek is het dat je een dag de baas van een ziekenhuis mag zijn? Het is verhelderend hoe kinderen tegen bepaalde dingen aankijken. Maar het allermooiste is de Baas van morgen een onvergetelijke dag te bezorgen.”

Bron: Spaarne Gasthuis