Rust in een leven vol harde muziek

Hoe top-dj Charly Lownoise uitputting voorkwam; zenles in een wereld vol lawaai

Het leven van een top-dj is zwaar: lange dagen, veel optredens op verschillende locaties, slapen in hotelkamers. Ook het omgaan met de roem eist z’n tol. Niet iedere dj is daartegen bestand. Het leven van dj Charly Lownoise kwam tot rust toen hij in aanraking kwam met zen en meditatie. Dj is hij gebleven, maar met veel aandacht voor de spirituele kant van het leven. In dit boek vertelt hij over zijn pad en geeft hij de lezer 10 lessen mee.

Dj Charly Lownoise, artiestennaam van Ramon Roelofs

(DenHaag, 17 juni 1968), is al meer dan 25 jaar succesvol

producent van o.a. happy hardcore. Sinds 2009 is hij ook werkzaam als zenleraar.

Zenles in een wereld vol lawaai | Charly Lownoise | 9789021575681 | 240 pagina’s | € 20,00 | Paperback | ISBN e-book 9789021575698 |€ 9,99 |Verschijnt op 12 mei 2020

Bron: KosMos