Hyacinten voor AYA’s

Hyacinten voor jonge mensen met kanker

Met een hyacintenkraam in 22 ziekenhuizen vragen zorgverleners, jongvolwassenen met kanker, ofwel: AYA’s, en vrijwilligers vandaag een bijdrage voor betere zorg. Ook bij filialen van Ranzijn Tuin & Dier zijn de komende weken hyacinten voor AYA. De opbrengst gaat naar zorg voor jongvolwassenen met kanker binnen het AYA Zorgnetwerk. Voor de zesde keer organiseert het AYA Zorgnetwerk samen met de Nederlandse hyacintenkwekers deze hAYAcintenactie.

Jaarlijks krijgen in Nederland 2.700 jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar kanker. Van hen overlijdt 20%. Kanker op jongvolwassen leeftijd heeft grote gevolgen voor opleiding, werk, sport, zelfstandigheid, relaties en vruchtbaarheid. Kanker op deze jonge leeftijd is zeldzaam en er zijn weinig leeftijdsspecifieke behandelingen. Van eventuele klachten door de behandeling, zoals vermoeidheid en chronische pijnklachten, kunnen AYA’s een heel leven lang last hebben.

“Kanker op je 20e is echt wat anders!”

Hyacintenkraam in ziekenhuizen

Hyacintenkwekers en bloemenveiling Royal FloraHolland zetten zich in voor betere zorg voor AYA’s. Hyacintenkwekers doneren ruim 5.000 bossen snijhyacinten. Ook Royal FloraHolland, Van der Slot transport, Hobaho, Broekhof en Twinpack werken mee aan de actie. Bloemenveiling Royal FloraHolland trapt af. De opbrengst van de eerste kar hyacinten doneren zij aan het AYA Zorgnetwerk.

Koop vandaag hyacinten in het ziekenhuis of de komende weken bij Ranzijn Tuin & Dier en steun jongvolwassenen met kanker.

Zorgverleners, AYA’s en medewerkers van Roche verkopen in de hal van het ziekenhuis kleurrijke hyacinten voor vier euro per bosje. U vindt hen vandaag tussen 09:00 en 14.00 bij de volgende ziekenhuizen verbonden aan het AYA Zorgnetwerk:

Amsterdam UMC, Locatie AMC en VUmc, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam, St. Antonius ziekenhuis, Nieuwegein en Utrecht, Noordwest Ziekenhuisgroep locaties Alkmaar en Den Helder, LUMC in Leiden, Maastricht UMC+, ETZ locatie Elisabeth in Tilburg, UMCG, Groningen, UMC Utrecht, Jeroen Bosch Ziekenhuis ‘s Hertogenbosch, Rijnstate Arnhem, Spaarne Gasthuis, HoofddorpHMC Leidschendam, HAGA ziekenhuis, Den Haag, Deventer Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente in Enschede, Isala Zwolle, Tergooi, Hilversum, Radboudumc Nijmegen.

Hayacinten voor AYA in 13 winkels van Ranzijn Tuin & Dier

Bol-op-pot kweker HL.Hogervorst en tuin- en dierspecialist ‘Ranzijn Tuin & Dier’ nemen sinds vorig jaar deel aan de actie, samen met Flowerboost, Multiflora en Floria Media. Dankzij deze samenwerking is de HAYAcinten actie dit jaar voor de tweede keer buiten de ziekenhuizen te vinden. Van 25 januari tot 9 februari 2020 biedt Ranzijn bol-op-pothyacinten te koop aan waarvan een deel van de opbrengst ten goede komt aan het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk. Bij dertien filialen van tuin- en dierspecialist Ranzijn Tuin & Dier vindt u van 25 januari tot en met 9 februari prachtige bol-op-pothyacinten, speciaal samengesteld voor AYA. Deelnemende filialen van Ranzijn Tuin & Dier: Aalsmeer, Alkmaar, Almere, Amersfoort, Bovenkarspel, De Bilt, Delft, Leiderdorp, Nieuw-Vennep, Sneek, Spijk, Velserbroek en Zaandam.

Leeftijdsspecifieke zorg

Het AYA Zorgnetwerk biedt leeftijdsspecifieke zorg die de medische behandelingen onlosmakelijk laat samenvallen met psychosociale zorg, direct vanaf de diagnose en tot ver daarna. Zorg waarin gekeken wordt naar de gehele mens en niet alleen naar de ziekte, en waar ruimte is voor alle ‘normale vragen in een abnormale situatie’ die op je pad komen als je jong bent en kanker krijgt.

Bron: Het AYA Zorgnetwerk