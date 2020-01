BeterDichtbij en Luscii werken samen aan makkelijke zorg thuis

Partijen koppelen platforms en data voor optimaal gebruikersgemak

De patiënt vanaf huis betrouwbare zelfmetingen laten doen en tegelijkertijd het gemak van even een berichtje sturen. Zo worden thuismetingen vast onderdeel in het zorgproces en digitaal communiceren met grote groepen patiënten mogelijk. Met de samenwerking tussen de snel groeiende digitale diensten BeterDichtbij en Luscii wordt het mogelijk. De organisaties hebben beide hun platform doorontwikkeld zodat zorgorganisaties de twee diensten geïntegreerd kunnen inzetten.

Patiënten krijgen zo de mogelijkheid om veilig zelf betrouwbare thuismetingen te doen en eenvoudig digitaal daarover te communiceren met hun zorgverleners. De thuismetingen via Luscii zijn direct toegankelijk vanuit het BeterDichtbij platform. De verdere analyse en verwerking van de thuismetingen gebeurt via de software en algoritmes van Luscii. Thuismeten en digitaal communiceren zijn daarmee geïntegreerd toepasbaar om op grote schaal in te zetten.

Meer gemak in de zorg

Deze verbinding tussen BeterDichtbij en Luscii is de eerste na de eerdere aankondiging van Luscii om haar data voor andere leveranciers toegankelijk te maken. BeterDichtbij en Luscii zijn samen iedere dag bij duizenden mensen in Nederland vanuit thuis, op het werk of onderweg in gebruik. De inzet van beide diensten groeit snel, en zo ook het aantal ziekenhuizen en andere zorgorganisaties die hebben gekozen voor zowel Luscii als BeterDichtbij. Waar BeterDichtbij zich richt op eenvoudig digitaal contact tussen zorgverleners en hun patiënten, legt Luscii zich volledig toe op de beste thuismetingoplossing. Tijd dus om de verbinding te maken.

Godfried Bogaerts, directeur van BeterDichtbij: “Voor BeterDichtbij is het een mooie stap om met het team van Luscii te kunnen samenwerken. We hebben allebei de drive om de zorg makkelijker te maken.” In andere sectoren zijn patiënten en zorgverleners als consumenten al veel gemak en digitale services gewend, aldus Bogaerts. “Zij verdienen in de zorg hetzelfde gemak. Dat bereiken we door onze focus te blijven houden op de relatie tussen de patiënt en zijn zorgverleners. En door ons te richten op aandacht en contact in plaats van de onderliggende technologie. Aan ons als leveranciers om dit gezamenlijk mogelijk te maken.”

Daan Dohmen van Luscii vult aan: “Ik vind het geweldig dat steeds meer ziekenhuizen het gemak van contact via BeterDichtbij en thuismetingen via Luscii voor hun patiënten en zorgverleners mogelijk maken. Door nu onze twee snelgroeiende apps met elkaar te verbinden, zetten we een grote stap voor de zorg om onze schaal en kennis die we samen hebben opgedaan voor iedereen beschikbaar te maken en zo ervoor te zorgen dat het voor elke vakgroep en hun patiënten mogelijk wordt om heel eenvoudig, betaalbaar én met open en bewezen technologie “de zorg op de juiste plek” te organiseren!”

Op één plek inzicht in thuismetingen én contact met de patiënt

Het werkt eenvoudig. Als patiënten een thuismeting doen via de Luscii app, ontvangen zorgverleners hiervan een alert in het eigen EPD én het BeterDichtbij webplatform. Met één klik op de knop en zonder extra inloggen, hebben zorgverleners toegang tot de Luscii data en trends met grafieken over de gezondheid van de patiënt. Is een toelichting of verdere afstemming van belang? Dan kan de zorgverlener met eenzelfde druk op de knop eenvoudig een bericht sturen naar de patiënt voor extra uitleg of via beeldbellen contact opnemen via BeterDichtbij. Het vooruitstrevende Wilhelmina Ziekenhuis Assen is het eerste ziekenhuis dat de koppeling gaat inzetten.

De volgende stap in de koppeling gaat nog een stukje verder en is voor de patiënt direct zichtbaar. Dan zullen automatisch Luscii meldingen te ontvangen zijn in de BeterDichtbij app zodat gebruikers zo makkelijk geattendeerd worden dat het weer tijd is voor bijvoorbeeld een meting. Bogaerts: “Alles wat we ontwikkelen, doen we op basis van wensen van zorgverleners en patiënten, dat zullen we ook met deze verdergaande koppeling met Luscii doen.”

Naadloze verbinding, nu en in de toekomst

Met de nieuwe koppeling tussen BeterDichtbij en Luscii wordt de inzet van digitale services in de zorg voor organisaties op nog grotere schaal mogelijk. Luscii heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot dé marktleider op het gebied van thuismeten; gestart met thuismeten voor COPD en hartfalen en inmiddels toepasbaar voor alle ziektebeelden. Zo sloot het Jeroen Bosch Ziekenhuis een “Luscii for all” contract om thuismeten bij alle afdelingen mogelijk te maken. Dit sluit goed aan bij BeterDichtbij, dat als dienst reeds breed wordt ingezet voor alle patiënten van steeds meer deelnemende ziekenhuizen en huisartsenpraktijken.

Doordat beide partijen ook aangesloten zijn op het Zorgplatform van ChipSoft ontstaan nog meer integratiemogelijkheden. Voor zorgverleners wordt digitale dienstverlening naar hun eigen patiënten zo verder vereenvoudigd waarbij de data op de juiste plek bij elkaar blijven in het EPD. Openheid is daarbij het uitgangspunt, want de samenwerking tussen Luscii en BeterDichtbij is nadrukkelijk niet exclusief. Beide staan open voor verdere samenwerkingen met andere partijen, vanuit de missie om te werken aan een open ecosysteem voor zorg-ict en gemak voor patiënten en zorgverleners.

