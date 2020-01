Breng je hormonen in balans met Jouw persoonlijke cyclusplanner

Hormonen, bijna elke vrouw heeft er weleens ‘last’ van. Daarom heeft bestsellerauteur en orthomoleculair hormoonexpert Vivian Reijs een leefstijlplan ontwikkeld met als doel hormonale klachten te verminderen en zelfs te laten verdwijnen en weer een optimale cyclus te krijgen. Een op de drie vrouwen voelt zich regelmatig niet goed vanwege hormonale oorzaken en 33% van alle werkende vrouwen kan maandelijks een of meerdere dagen niet werken vanwege heftige menstruatieklachten.

Grootste drijfveer

Veel vrouwen weten deze klachten nog niet als dusdanig te duiden, blijven ermee rondlopen en worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Het is Vivians grootste drijfveer om deze vrouwen verder te helpen.

Inzicht in cyclus

Jouw persoonlijke cyclusplanner geeft inzicht in de cyclus, en Vivian geeft informatie over hormonen, en hoe ze te herstellen. De planner bevat talrijke tips op het gebied van voeding, beweging, supplementen en mindset. Daarna(ast) kun je zelf aan de slag met jouw eigen cyclusinvulagenda. Hierin houd je dagelijks een aantal zaken bij, zoals hoeveel koffie en alcohol je hebt gedronken, hoeveel suiker je at en hoeveel je bewogen hebt. Ook is er volop ruimte om andere zaken te noteren, alles om je meer bewust te laten worden van jouw gedrag op het gebied van eten, drinken, bewegen en je mindset. Dit is de eerste stap op weg naar een betere hormoonbalans!



‘Na een jaar zal je terugkijken en ontdekken dat je een ander mens bent geworden. En je echt weer de leukste, fijnste of gewoon weer de oude JIJ bent.’ – Vivian Reijs



Vivian Reijs is gezondheidsexpert, orthomoleculair voedingscoach en hormoontherapeut en helpt in haar praktijk veel vrouwen met verschillende hormonale klachten. Met haar platform vivonline.nl helpt ze maandelijks meer dan 200.000 vrouwen aan een gezonde leefstijl. Eerder verschenen haar boeken Gezonder met Viv en Herstel je hormonen in 10 stappen.

Jouw persoonlijke cyclusplanner | Vivian Reijs | 9789021575995 | € 20,99 | 3 maart 2020

Bron: KosMos