Genomineerden bekend voor meest mensgerichte initiatieven in de zorg

Planetree reikt op donderdag 19 maart 2020 voor de twaalfde keer de Planetree awards uit voor de meest bijzondere en innovatieve projecten op het gebied van mensgerichte zorg. Dat gebeurt tijdens de jaarlijkse Planetree Conferentie bij NBC in Nieuwegein, de grootste conferentie op het gebied van mensgerichte zorg in Europa. De awards zijn bedoeld als stimulans en erkenning voor zorgprofessionals om vernieuwende patiëntgerichte initiatieven in praktijk te brengen. Het stemformulier voor het publiek is tot en met 21 februari geopend op www.planetree.nl/awards-2020.

Genomineerden

Planetree heeft uit de vele inzendingen elf projecten genomineerd aan de hand van criteria als partnerschap, kwaliteit, empathie en merkbare effectiviteit, urgentie en overdraagbaarheid.

De drie projecten in de categorie ‘innovatie’ en acht in de categorie ‘bijzonder project’ zijn:

GGzE – Lichtcafes – voor o.a. mensen met een depressie

Libra – Go Baby Go – autootjes voor jonge kinderen met een lichamelijke beperking

Rivas Zorggroep – Ademhalingsondersteuning thuis – voor mensen met ernstige COPD

Asster (België) – WA?! – Welzijn Asster – structurele projecten voor het welzijn van collega’s

Cardia – Loopbaan zij-instromers – mensen via oriëntatiebanen laten kennismaken met de zorg

GGzE – Positief bekeken! – training door en voor mensen met autisme om welbevinden deelnemers te bevorderen

Groenhuysen – Welzijnsdouche

Sevagram – Verwenzorg – 2 keer per jaar prijsvraag, waarbij beste ideeën gesponsord geldbedrag krijgen om idee te realiseren

Vilente – Vilente Vitaal – vitaliteitsactiviteiten voor cliënten

WVO Zorg – Thuisbegeleiding NAH (Niet-Aangeboren Hersenaandoeningen)

Zorggroep Almere – RAAKT – gedragscode als instrument om gewenste omgang met elkaar binnen de organisatie te helpen bereiken

Publieksstem

Iedereen kan tot en met 21 februari zijn of haar stem uitbrengen via www.planetree.nl/awards-2020 Deze publieksstemmen bepalen samen met de stemmen van de onafhankelijke jury, bestaande uit vertegenwoordigers van cliëntenraden, zorgmedewerkers en deskundigen uit de zorgsector, wie de uiteindelijke winnaars worden. Voorgaande jaren werden vele duizenden stemmen uitgebracht.

Conferentie

Het is de twaalfde keer dat Planetree een conferentie voor mensgerichte zorg in Nederland en België organiseert. Het thema van 2020 is ‘Grensdoorbrekend’. Gastsprekers dit jaar zijn Maarten van der Weijden, Olympisch Goud winnaar en elfstedenzwemtocht fondsenwerver voor kankeronderzoek en Annemarie Steen, actrice en eigenaar van SteenTrain, waar mensen terecht kunnen voor bijzondere, speelse en effectieve leerervaringen. Andere onderdelen van het programma zijn onder andere diverse inspirerende sessies – gehouden door experts en Planetree zorgorganisaties – en een Belevingsplein.

Planetree Nederland

Mensen in kwetsbare situaties zoals ziekte, ouderdom, handicap of verwarring verdienen veiligheid, liefde, vakmanschap en onze volle aandacht. Zorg zoals je het je dierbaren gunt. Stichting Planetree Nederland is een non-profit organisatie die dit mogelijk maakt. Alles wat we doen is erop gericht dat zorg als goede zorg ervaren wordt en met plezier gegeven. Planetree inspireert, adviseert en begeleidt zorgorganisaties om dit in strategie en praktijk te realiseren én te blijven verbeteren. Meer informatie via www.planetree.nl

Fotobijschrift: Op donderdag 19 maart reikt Planetree weer awards uit voor de meest mensgerichte initiatieven in de zorg op de Planetree conferentie ‘Grensdoorbrekend’ bij NBC in Nieuwegein

Bron: Planetree