Word jij een influencer, filmmaker of creatieve techneut?

Ben jij tussen de 14 en 27 jaar? Loopt het niet lekker op school? Of weet je nog niet wat je hierna wilt gaan doen? Heb je een duwtje in de rug nodig, bijvoorbeeld omdat je alles moet combineren met een chronische aandoening zoals reuma? Of ben je juist benieuwd hoe het is om met een aandoening te moeten leven? Doe dan gratis mee aan onze cursussen!

Gratis meedoen met professionals in het vak

Doe je mee aan Sparkel? Dan volg je één van onze trainingen onder belegeiding van Frans Mouws en Charlotte Driessen, filmmakers DOCfeed; John van der Sanden, theatermaker; Mertabi, influencer; Sandra Bosch, uitgever; Studio Krom, creative technology; Manja de Lang, mindfulness.



Wat doe je?

In een aantal lessen leer je de tips en tricks uit het vakgebied waarvoor jij hebt gekozen. Daarna ga je in gesprek met patiënten over hun leven als patiënt: wat kan je door een ziekte niet meer doen, zien of horen? Alle ervaringen verwerk je samen met je lesgroepje in een kort filmpje, theatervoorstelling, verhalenmagazine, vlog of creative technology met als thema ‘Zorg’. Een patiëntenvereniging kan deze creaties gebruiken om jongeren te laten zien wat een patiëntenvereniging zo belangrijk maakt.



Klaar voor de uitdaging?

Als je tussen de 14 en 27 jaar bent, dan kan je gratis meedoen aan het Project Sparkel. We zoeken vooral deelnemers die wonen in de regio’s Noord-Limburg, Noord-Brabant of Gelderland. Maar als je bereid bent om op onze kosten iets verder te reizen dan zijn jongeren uit andere regio’s ook welkom. We starten in maart a.s. en eindigen in juni 2020 met een feestelijke bijeenkomst. Je reiskosten en lunch op de trainingslocatie worden vergoed. Informatie over lestijden, locaties en inschrijven staat op www.projectsparkel.nl

Wil je meedoen?

Schrijf je dan in vóór 22 februari a.s.!





Achtergrond

Project Sparkel is een initiatief van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland in het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke diensttijd voor jongeren.

Bron: Reumazorg Nederland