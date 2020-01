Huisartsen Eemland benoemt nieuwe bestuurder

De heer dr. ir. C (Christiaan) Katsma is per 1 februari benoemd als algemeen directeur van Huisartsen Eemland in Amersfoort. Hij volgt in deze functie Manon van Leeuwen op, die sinds oktober 2016 werkzaam was als bestuurder van de organisatie.

Verheugd

De Raad van Commissarissen is verheugd over de aanstelling van Katsma. ”Wij zijn ervan overtuigd dat Christiaan Katsma samen met medisch directeur Dianne Jaspers op goede wijze leiding zal geven aan onze organisatie” aldus Henri Hofsteenge, voorzitter RvC van Huisartsen Eemland.

Christiaan Katsma was sinds 2016 werkzaam als directeur bij Pro Persona GGZ. Hij bekleedde eerder verschillende functies op het snijvlak van zorgverlening, ICT en innovatie binnen het bedrijfsleven, de zorg en het academische werkveld.

Vooruitstrevende organisatie

Christiaan Katsma: “Ik kijk uit naar mijn start bij Huisartsen Eemland. Ik zie een vooruitstrevende organisatie met enthousiaste medewerkers. Zij hebben oog voor uitstekende, op maat gemaakte ondersteuning voor de huisartsen. Mijn doel en ambitie is om deze positie in goede samenwerking met de zorgpartners in de regio verder uit te dragen, uit te breiden en te verankeren.”

Bron: Huisartsen Eemland