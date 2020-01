Nieuwe succesformule voor financiering startups

NLC haalt ruim twee miljoen aan private investeringen binnen voor healthtech startups

De Nederlandse healthtech venture builder NLC heeft binnen één maand € 2.2 miljoen opgehaald bij particuliere investeerders voor hun nieuwste fonds Momentum. Met dit bedrag investeert Momentum in elf innovatieve healthtech ventures uit het portfolio van NLC. Op deze manier kunnen beleggers hun investering en dus hun risico in startups gemakkelijk spreiden en bouwen zij in een keer een heel portfolio op.

Antwoord op kapitaaltekort

Gezien het korte tijdsbestek waarin de € 2,2 miljoen is opgehaald, lijkt de werkwijze van Momentum, het indexbeleggen in startups, zeer aan te spreken en een nieuwe succesformule te zijn voor het aantrekken van financiering voor startups. Deze vorm van financiering biedt een antwoord op het kapitaaltekort dat startups vaak in de cruciale ‘pre-seed’ en ‘seed’ fase ervaren. Alhoewel het totale investeringsvolume in de zorg stijgt, zie je een verschuiving van investeringen in zorginnovaties die zich in een zogenaamde ‘pre-seed’ en ‘seed’ fase bevinden, naar investeringen in bedrijven die zich al in een veel verder gevormd stadium bevinden. Hierdoor ontstaat voor startups een structureel kapitaaltekort.

In de afgelopen jaren heeft NLC in totaal ongeveer € 30 miljoen aan financiering opgehaald voor zowel NLC als de startups die in haar portfolio zitten. Daarmee is NLC uitgegroeid tot de grootste speler in de ‘pre-seed’ medtech sector in Europa. Het bedrijf ziet nog veel ruimte voor verdere groei. Gezien de snelheid waarmee Momentum voltooid is wordt in Amsterdam al uitgekeken naar een volgend fonds, waarmee de volgende 24 bedrijven die NLC dit jaar verwacht te bouwen gefinancierd kunnen worden.

Over NLC

Opgericht in 2015 is NLC met 40 ventures in haar portfolio, uitgegroeid tot de grootste healthtech venture builder van Europa. Samen met academische ziekenhuizen, universiteiten en corporates bouwt zij ventures rondom veelbelovende healthtech innovaties.

Vanwege complexiteit in de markt bereikt 95% van de medische innovaties nu nooit de patiënt. Door ‘entrepeneurship at scale’ toe te passen, zorgt NLC ervoor dat kennis, mensen, technologie en financiering samen worden gebracht om deze uitvindingen naar de markt te brengen.

