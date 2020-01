Effect van gehoorimplantaat bij patiënten loopt nog te ver uiteen

Onderzoek moet resultaat van cochleair implantaat beter voorspellen

Emmanuel Mylanus en Wendy Huinck van de afdeling KNO van het Radboudumc hebben een Horizon2020 subsidie van 1 miljoen euro ontvangen voor het MOSAICS project. In dit project worden de bepalende factoren voor een optimale werking van een Cochleair Implantaat (CI) nauwkeurig in beeld gebracht. Met deze gegevens willen de onderzoekers nog beter kunnen voorspellen bij wie een CI goed gaat werken.

Beter voorspellen resultaat van gehoorimplantaat

“MOSAICS moet het resultaat van een cochleair implantaat bij mensen met ernstige slechthorendheid en doofheid nog beter gaan voorspellen”, zegt KNO-arts Emmanuel Mylanus. “Op dit moment is die voorspelbaarheid nog te gering.” Een cochleair implantaat bestaat uit een uitwendig deel (dat geluid opvangt en doorgeeft) en een inwendig deel (dat die signalen opvangt en via een elektrode doorgeeft aan de gehoorzenuw). Het apparaatje is wereldwijd inmiddels bij meer dan 600.000 mensen geïmplanteerd.

Grote variatie



Mylanus: “Gemiddeld genomen zijn de resultaten van een CI gunstig. Het horen van geluiden gaat enorm vooruit, en daarmee ook de mogelijkheid om spraak te verstaan. Er is echter sprake van een grote variatie in resultaten. Bij de een werkt een CI enorm goed, bij de ander veel minder. We weten bijvoorbeeld dat de duur en mate van slechthorendheid voorafgaand aan de implantatie een rol speelt. Ook de positie van de elektrode in het slakkenhuis en ander factoren spelen mee. Maar al die factoren verklaren maar voor een kwart de verschillen die we zien. Dat percentage moet een stuk omhoog, als we vrij betrouwbaar willen voorspellen wie wel of niet baat heeft bij een CI. Dat is het doel van MOSAICS.”

Forse impact



Ernstig gehoorverlies heeft een forse impact op het welzijn en sociaal maatschappelijke mogelijkheden van mensen. “Allerlei dagelijkse zaken zoals communicatie, werk en sociale relaties komen onder druk te staan”, zegt Wendy Huinck, spraak- en taalpatholoog en mede-aanvrager van het project. “De meeste mensen met gehoorverlies zijn goed te helpen met een hoortoestel, maar bij ernstige slechthorendheid is dit vaak niet voldoende. Dat kan eventueel een cochleair implantaat (CI) geplaatst worden, maar helaas kunnen we dus nog niet goed voorspellen bij wie zo’n CI goed zal werken.”

Verbeteren van communicatie



Artsen en onderzoekers willen daarom beter begrijpen waarom de ene persoon een goed ‘spraakverstaan’ ontwikkelt en de andere juist niet. Huinck: “Met MOSAICS, dat op 1 februari van start gaat, zoeken we naar de factoren die bepalend zijn voor het resultaat. Onze drijfveer is om voor iedereen met een CI het beste resultaat te halen. Juist omdat we weten dat het verbeteren van de communicatie voor mensen met een CI essentieel is voor het behoud van sociale contacten, autonomie en positie op de arbeidsmarkt.”

Toename ernstig gehoorverlies



De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat wereldwijd ruim zes procent van de bevolking ernstig gehoorverlies heeft. Op de ranglijst van globale gezondheidsproblemen staat gehoorverlies nu op de 15e plaats, maar tegen 2030 wordt een 7e plaats verwacht – onder andere door de toenemende vergrijzing. Het Radboudumc werkt in het project MOSAICS (Minimized Outcome Spread and mAximized participation In Society) onder andere samen met CI-producent Cochlear, Hannover Medical School (MHH), VUmc, en Trinity College Dublin.

Bron: Radboudumc