Leren door het tonen van kwetsbaarheid

Hoe gaat het met de dokter?

Mede geïnspireerd door Dr. Brian Goldmans ‘Doctors make mistakes’ organiseerde voorzitter van de medisch ethische commissie en cardioloog P.E. Polak van het St. Anna Ziekenhuis in 2019 vier bijeenkomsten voor medisch specialisten waarin zij persoonlijke ervaringen deelden over hun ervaring met het Tuchtcollege.

Jaarlijks worden er in Nederland zo’n 1.600 tuchtklachten ingediend bij de regionale tuchtcolleges. De meeste klachten worden ingediend door een patiënt of diens naaste familie. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dient jaarlijks een aantal klachten in. Van alle klachten heeft gemiddeld 69% betrekking op artsen. 12% van de afgehandelde klachten tegen artsen wordt gegrond verklaard*. Een klacht bij het Tuchtcollege heeft grote impact op patiënten en diens familie maar ook op betrokken artsen en hun omgeving. Dit was voor de medisch ethische commissie van het St. Anna Ziekenhuis reden om te gaan leren van elkaars ervaringen. Als uitgangspunt werd gekozen voor optimale transparantie en nog meer aandacht voor de benadering van patiënten.

Je kon een spel horen vallen

Cardioloog Polak: “Voor de eerste bijeenkomst waren er drie medisch specialisten zo dapper om hun persoonlijke verhaal te delen. Niet alleen over de reden waarom zij met het Medisch Tuchtcollege in contact kwamen. Maar ook over wat een vaak jaren durende procedure met hen persoonlijk deed, zowel thuis als op het werk. Zo deelden ze met vakgenoten dat ze zich alleen, eenzaam en onzeker voelden. Ze vroegen ook meer onderzoeken aan dan voorheen en een procedure ging vaak ten koste van hun werkplezier. Ook thuis waren ze stiller of zelfs neerslachtig. Er waren zo’n vijftig medisch specialisten aanwezig bij die eerste bijeenkomst en je kon een speld horen vallen.”

Ook dokters maken fouten

De eerste bijeenkomst werd erg positief ontvangen en zorgde ook voor meer verbinding onder de specialisten van het St. Anna Ziekenhuis. Ook werd direct een aantal specialisten bereid gevonden om hun ervaringen te delen tijdens de volgende bijeenkomsten. Opnieuw werden in alle openheid ervaringen gedeeld en was er veel aandacht voor het leren van elkaar. Wat kan er bijvoorbeeld beter in de communicatie met een patiënt waardoor een tuchtklacht misschien wel voorkomen kan worden? Cardioloog Polak: “Opvallend is de waardering die collega’s uitspreken voor de dokters die hun verhaal durven delen. Ik ben er van overtuigd dat we kunnen leren van elkaars fouten én dankzij de bijeenkomsten meer steun kunnen bieden aan elkaar. Natuurlijk probeer je als specialist ten allen tijden fouten te voorkomen, maar dat kan en lukt niet altijd want we blijven mensen.” En dat ligt in lijn met wat Dr. Brian Goldman (Canadese SEH arts) ook al stelde: “Ook dokters maken fouten.”

