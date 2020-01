Tweede grote haardonatie actie op Wereldkankerdag in Maasstad Ziekenhuis!

Op Wereldkankerdag organiseren het Maasstad Ziekenhuis en Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker (Stichting OOK) voor de tweede keer de haardonatie actie. Veertig kappers knippen bij zo’n 150 haardonateurs hun lange haren af. Van het gedoneerde haar worden later haarwerken gemaakt voor mensen die door chemotherapie hun haar verliezen.

Met de haardonatie actie willen het Maasstad Ziekenhuis en Stichting OOK eraan bijdragen dat zoveel mogelijk patiënten met haaruitval als gevolg van chemotherapie een haarwerk van echt haar kunnen dragen. Om een goed haarwerk te maken is minimaal 30 centimeter haar nodig vanaf de staart. Alle haardonaties gaan naar Aderans Benelux B.V. en naar de Nederlandse Haarstichting.

Meer deelnemers en kappers



Tijdens de vorige haardonatie actie in 2017 doneerden 95 mensen hun haar en werkten er 20 kappers belangeloos mee aan de actie. Hun enthousiasme lijkt aanstekelijk te werken, want het aantal deelnemende kappers is dit jaar verdubbeld en ook het aantal donateurs is flink toegenomen.

De 150 haardonateurs hebben ieder hun eigen verhaal en persoonlijke redenen om hun haar af te staan. Na de eerste oproep voor de tweede haardonatie actie waren er binnen een mum van tijd 100 aanmeldingen binnen. Ook van kinderen die graag hun haar willen afstaan en soms al maanden bezig zijn om de benodigde lengte van 30 centimeter te bereiken.

Hartverwarmende actie



Het idee voor de haardonatie actie ontstond in 2016. Heleen van ‘t Hoff, fysiotherapeut in het Maasstad Ziekenhuis, zag haar patiënten tijdens de revalidatie kaal worden door de chemotherapie en besloot dat zij iets wilde doen om hen een hart onder de riem te steken. “Het verdriet en de pijn die patiënten hebben door het verlies van hun haar is enorm groot,” vertelt Heleen. “Ik besefte dat het voor mij geen moeite is om m’n haar te laten groeien. Dus waarom zou ik dat niet doen en mijn haar doneren.” Het initiatief van Heleen groeide uit tot een grote haardonatie actie waar ook dit jaar veel mensen en organisaties aan mee willen werken.

Het Maasstad Ziekenhuis is onderdeel van de ‘Coöperatie Zorg op Zuid’. Het werkt in dat kader intensief samen met het Ikazia Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het Spijkenisse Medisch Centrum. Het Maasstad Ziekenhuis is tevens onderdeel van de Santeon groep, een landelijke samenwerking van zeven topklinische ziekenhuizen die het doel hebben de zorg steeds beter te maken.

Stichting Optimale Ondersteuning bij Kanker (OOK) is gevestigd in Rotterdam, en heeft als missie ‘de juiste ondersteuning op het juiste moment voor alle mensen met kanker en hun naasten’. Dit wordt gerealiseerd via de persoonlijke online omgeving Mijn OOK. Hier krijgt de gebruiker hulp bij het omgaan met de gevolgen van kanker, bijvoorbeeld door vragen te stellen aan een ondersteuningsconsulent en informatie te krijgen in online modules. Kijk voor meer informatie op www.stichting-ook.nl.

Foto: In 2017 doneerden 95 mensen hun haar

Bron: Maasstad Ziekenhuis