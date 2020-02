Gelukkige dokters zijn betere dokters

Op 12 februari verschijnt het boek Word een gelukkiger dokter van opleider en teamcoach Ilse Ganzeboom. Een boek dat al voor verschijning door veel medisch specialisten en huisartsen is besteld. Internist prof. dr. Marcel Levi schrijft in zijn voorwoord dat het boek ‘veel handvaten biedt […] om een betere dokter te worden en je daar ook plezierig bij te blijven voelen’.

Eén op de vijf medisch studenten, praktiserend artsen of medisch specialisten in Nederland kampt met stressgerelateerde klachten, psychische problemen of een burn-out. Dit heeft directe gevolgen voor de zorgkwaliteit; deze dokters maken meer fouten en tonen minder empathie voor de patiënt.

Wie niet goed voor zichzelf zorgt, kan niet goed voor een ander zorgen. In het boek besteedt Ganzeboom aandacht aan de dokter als mens. In dit fraai geïllustreerde boek staat de vraag centraal: wat kan een dokter zélf doen om een gezonde en gelukkige dokter te worden en te blijven?

Een complexe en sterk veranderende omgeving vraagt veel van een mens

Bianca Kroon van Auteurscollege zegt over Ilse Ganzeboom: “Ilse weet vanuit haar jarenlange ervaring dat werken als dokter in een complexe en sterk veranderende omgeving veel vraagt van een mens. Ze gelooft oprecht in het belang van gelukkige en optimaal functionerende dokters, en heeft dit boek vooral geschreven voor de mens in de witte jas.”

Ilse Ganzeboom is medeoprichter van opleidingsinstituut De Hele Dokter. Ze begeleidt medische vakgroepen en maatschappen en verzorgt de geaccrediteerde leergang Persoonlijk Leiderschap.

Word een gelukkiger dokter (ISBN 978-94-90969-30-1) kost €29,75. Bij bestelling vóór 12 februari €24,75.

Bestellen kan op www.wordeengelukkigerdokter.nl