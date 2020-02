Actuele informatie Coronavirus

Het Coronavirus vraagt om een alerte aanpak van de Rijksoverheid. De inzet is gericht op het voorkomen van besmettingen in Nederland. Nederland bereidt zich goed voor: het RIVM houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We treffen voorzorgsmaatregelen en zorgen steeds voor actuele informatie.

Begeleide terugkeer

Zeventien Nederlanders die zich bevonden in Wuhan zijn opgevangen en gevraagd naar hun gezondheid en activiteiten in Wuhan in de laatste twee weken. Hiermee is de begeleide terugkeer volgens plan verlopen en afgerond.

Preventieve quarantaine

Voor de teruggekeerde mensen gelden preventieve quarantainemaatregelen die door de GGD actief worden gemonitord. Ze hebben de eerste nacht in afzondering doorgebracht op een locatie in Huis ter Heide in de gemeente Zeist. Afgesproken is dat zij twee weken lang in vervolgquarantaine verblijven. Dat kan in een thuissituatie plaatsvinden of in een centrale opvanglocatie.

Alle terugkeerders dienen zich 14 dagen aan de volgende quarantainemaatregelen te houden: zij moeten thuis blijven, het contact met andere mensen beperken en de algemene hygiënemaatregelen toepassen. Dat betekent bijvoorbeeld een minimale afstand van 2 meter tot huisgenoten bewaren en de handen regelmatig en goed wassen. Buitenshuis een boodschap doen is er niet bij, evenals postpakketjes aannemen van een bezorger. De GGD heeft telefonisch contact met de mensen in quarantaine om vragen over de quarantainemaatregelen te beantwoorden.

België

Inmiddels is door de Belgische gezondheidsautoriteiten bekend gemaakt dat een persoon die ook in het betreffende vliegtuig met de Nederlanders zat positief is bevonden op de aanwezigheid van het nieuwe coronavirus. Dit heeft geen gevolgen voor de situatie in Nederland. Het quarantaineprotocol is hierop ingericht.

Nederlanders in China

De Chinese overheid neemt zeer strenge maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het ministerie van Buitenlandse zaken beoordeelt en monitort de situatie doorlopend.

Via de Nederlandse ambassade in Beijing hebben alle Nederlanders in China dinsdag een bericht gekregen waarin wordt opgeroepen regelmatig het reisadvies te checken en welke voorzorgmaatregelen men kan nemen om zichzelf en anderen te beschermen en wat de situatie in China voor gevolgen heeft voor de dienstverlening van ambassade en consulaten.

Luchtvaart

De maatregelen die worden genomen om deze infectieziekte te bestrijden, kunnen ook effect hebben voor internationale reizen (en goederen) per vliegtuig of de aankomst in en doorreis via Nederland. Op 4 februari heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de rollen en verantwoordelijkheden en de effecten die de uitbraak van het virus heeft op de luchtvaart.

Bron: Rijksoverheid