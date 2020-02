In totaal 61,8 miljoen euro voor Nederlanders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken

VriendenLoterij schenkt recordbedrag voor gezondheid en welzijn

De VriendenLoterij schenkt een recordbedrag van 61,8 miljoen euro aan goede doelen op het gebied van gezondheid en welzijn. Met dit jaar speciale aandacht voor de aanpak van armoede en het betrekken van de meest kwetsbaren. Dat maakte de organisatie bekend op het traditionele Goed Geld Gala in Naturalis in Leiden. Het grootste gedeelte van het totale bedrag (bijna 59 miljoen) verdeelt de loterij onder de 46 vaste goede doelen die jaarlijks een schenking ontvangen. Ruim 2,8 miljoen euro gaat naar eenmalige schenkingen.

Steuntje in de rug



Margriet Schreuders, hoofd afdeling goede doelen VriendenLoterij: “De VriendenLoterij helpt mensen om een volwaardig en mooi leven te leiden. We steunen goededoelenorganisaties die een extra steuntje in de rug geven aan mensen die dat nodig hebben zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Met de eenmalige toekenningen van dit jaar vragen we aandacht voor urgente en actuele maatschappelijke onderwerpen: armoede in Nederland, schuldenproblematiek en structurele hulp voor mensen met een beperking en kwetsbare mensen”.

Gerrit Zalm, voormalig minister van Financiën en bestuursvoorzitter, en Sadik Harchaoui, chef de mission, van SchuldenlabNL door Irene Moors, ambassadeur VriendenLoterij, verrast met 1 miljoen euro. Fotocredits: Roy Beusker Fotografie

Schuldenproblematiek en armoede



Gemiddeld duurt het vijf jaar voordat een huishouden met financiële problemen om hulp vraagt. Daardoor lopen schulden onnodig op. Het betreft vaak mensen met financiële stress en zorgen vanwege ziekte, werkloosheid of eenzaamheid. Hier wil de VriendenLoterij iets aan helpen doen. De grootste schenking is daarom voor SchuldenlabNL, dat 1 miljoen euro ontvangt. Deze stichting verbetert de samenwerking tussen private en publieke partijen op het gebied van schuldhulpverlening. Zij kan zo schulden bij mensen eerder signaleren, voorkomen en mensen met schulden door middel van de juiste interventies helpen. Andere goede doelen werkzaam op het gebied van schuldenproblematiek en armoede die een eenmalige schenking ontvangen, zijn het Jeugdeducatiefonds (440.000 euro), Stichting Move (300.000 euro), Stichting StreetPro (200.000 euro) en de John de Wolf Sportfoundation (100.000 euro).

Structurele inclusie van kwetsbare groepen

Vier organisaties die zorgen voor structurele inclusie van kwetsbare groepen ontvingen een cheque van 200.000 euro. Dit zijn Emma at Work, Everyday Heroes, Stichting Met je hart, en Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan. Met de schenkingen kunnen deze organisaties ertoe bijdragen dat ook kwetsbare groepen structureel mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden.

61,8 miljoen voor het goede doel



Dankzij de loterijdeelnemers gaat van ieder lot tenminste 40% van de inleg naar het goede doel. Daardoor kan de VriendenLoterij in 2020 een totaalbedrag van 61,8 miljoen euro schenken aan goede doelen die werkzaam zijn op het gebied van gezondheid en welzijn.

Bron: VriendenLoterij